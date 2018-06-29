世足花絮》兵敗俄羅斯 坦克落荒而逃

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

世界盃足球賽衛冕冠軍德國隊27日爆冷0比2不敵韓國，在2018俄羅斯世足賽以1勝2負、F組墊底狼狽出局之後，簡直是「落荒而逃」。全隊天還沒亮就收拾好行李，在台灣時間28日晚間飛抵法蘭克福國際機場。

但德媒並不會溫暖迎接他們，《圖片報》的頭版標題寫著大大的「無言！」搭配克羅斯垂頭喪氣的照片，《圖片報》並在推特放上4年前世足賽德國7：1快意痛宰巴西相同的「無言」標題做對比，痛批當初德國讓巴西無言，這次換他們自己無言！

德國這趟俄羅斯世足之旅，在失望中畫下句點，小組賽最後一場0：2輸韓國後，勒夫說：「很難說更衣室裡的氣氛怎麼樣。當然我們可能需要好幾個小時才能意識到發生什麼事了，我很震驚球隊無法獲勝，球員都處在壓力之下，需要時間恢復、冷靜討論每件事，再做出下一步決定。」

勒夫並說，提前淘汰對德國隊是很大的打擊，「但我們必須面對這個結果，我們在比賽中無法進球、取得領先，這次世界盃一直這樣，我很難說原因是什麼，我用盡各種方法，球隊卻無發發揮實力，按照目前這樣的狀況，小組賽被淘汰確實沒話說。」

儘管在俄羅斯遭遇挫敗，德國足協主席格林德爾透露，直到2022年卡達世界盃，仍會讓勒夫繼續擔任國家隊教練，「世足賽後肯定會有一番人事調整，但不論最後成績如何，沒有人比勒夫更勝任這個職務。」

德國小組賽0勝出局，也讓粉絲感嘆少了世足生涯進球王、攻入16球的「K神」克洛澤，德國隊怎麼差那麼多，3戰總計67次射門只進2球，進攻效率慘不忍睹，也是隊史最少紀錄，失4球則是1986年以來最多的一次。

(中國時報)