蘿蔔看世足》內馬樂了 巴西就笑了

2018年06月29日 04:11 中國時報 李弘斌

衛冕者德國意外敗給韓國，難堪淘汰的消息震撼了全世界，當然也包括緊接著出賽的「森巴軍團」巴西。但他們用一場掌控全局的2比0勝利，讓塞爾維亞輸得心服口服，以E組第1昂首挺進16強，證明外界的擔心是多慮了。

巴西此役比前兩戰打得更像一個團隊，有個名字雖然沒出現在進球的記分板上，卻具體呈現出這場團隊勝利的關鍵，這個人就是內馬。

不同於首戰瑞士被犯了10次規，次役對哥斯大黎加陷入假摔爭議，在比賽中咒罵場上隊長提亞哥席爾瓦，進球後做出挑釁的割喉手勢，又因勝利跪地落淚，此役的內馬遭到犯規時，他還起身抱了抱塞隊的拉亞季奇，或者拍拍塔迪奇的肩膀，完美控制了情緒，用滿滿的「正能量」來面對比賽。

不像前兩戰給自己太多扛責的壓力，內馬此役顯得非常輕鬆，樂於作為團隊的一份子。他不再過度黏球讓自己變成吸引犯規的磁鐵，而是用更多的第一時間傳球與隊友合作，在邊路替巴西拉開攻擊面，也替中路的庫提紐、保利紐創造空間。

等到第3場比賽，外界終於盼到「一起森巴舞」的巴西隊，進攻上不再只看內馬獨幹，前鋒傑蘇斯一貫的勤跑，右翼威廉展現破壞力，也牽制塞隊左後衛柯拉羅夫無法上前進攻，庫提紐扮演球權快速流動的樞紐，透過耐心傳導尋覓更好的攻門機會，才有上半場保利諾中路突進，接應庫提紐過頂長傳的首開紀錄。

「內馬樂了，巴西就笑了！」雖不知巴西教頭提特變了什麼魔法，但這樣的內馬，正是森巴軍團所需要的那個內馬，來得正是時候。

（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)