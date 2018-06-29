世足花絮》族裔撕裂社會 德輸在不團結

德國的土耳其裔中場厄齊爾，在世足前與土耳其總統合照，引發軒然大波。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

2018年世界盃足球賽，德國隊28日以0比2爆冷輸給南韓，80年來首度在小組賽就出局。「日耳曼戰車」還是熄火了。有分析指出，德國隊戰敗的原因反射了德國社會的深層撕裂。

德國社會的衝突具體表現在輸球後，德國中場核心厄齊爾失意至極，他一個人蹲在球場中圈，難掩落寞。下場時，他怒扔護腕發洩苦悶，還與幾名極端球迷對罵。據報導這些球迷對土耳其裔的厄齊爾大吼種族歧視言論，激怒了他。

德國國腳中很多人都是移民後代，德國隊因此被稱為移民融入國家的典範。但是厄齊爾在身分認同方面遭到不少質疑。身為第三代移民，他仍保持伊斯蘭信仰，坦承自己土耳其語比德語流利。在賽前唱國歌環節，一些移民後代球員不跟著唱，而厄齊爾就是其中一位。

土耳其人是德國最大的移民群體，而他們的融入問題隨著歐盟成員國和德國內部反移民極端勢力崛起而成為棘手問題。

在世界足壇，在世界盃，德國隊之所以被稱作「戰車」，是與德國歷史與民族性格深切相關的。堅韌、隱忍、團結至上、服從集體、同進同退，配合如同鋼鐵戰車一樣緊密。但在這次的世界盃上，卻屢屢傳出球員在德國遭到質疑，內部也不團結的消息。

德國在世界盃意外敗北，象徵著足球終究脫不開政治，任何球隊除了技藝還要整體精氣神的配合。

(中國時報)

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