滬台論壇 聚焦大健康

2018年06月29日 04:11 中國時報 藍孝威 ／上海報導 ／上海報導

隨著兩岸都進入高齡化社會，養老產業充滿各式商機。旺旺集團投資的愛志旺（上海）健康管理公司引進日式照護服務，提供上海銀髮族貼心的居家照顧。頤佳養老服務公司針對老人渴求陪伴的需求，開設200多種文化課程，例如智慧型手機課教老人使用手機拍照、修圖、用微信和子女朋友聊天，是最受歡迎的課程。

3大主題 服務標準化

「大健康時代2018滬台研討會」由上海市人民政府參事室和旺旺中時媒體集團《旺報》主辦，28日在上海虹橋迎賓館舉行。議程包括3個主題論壇，分別是大健康時代的民生福祉：健康的老齡化、大健康時代的科技創新：數字化的健康、大健康時代的轉型升級：健康服務產業。

愛志旺（上海）健康管理公司總經理彭雨表示，從事養老服務產業，光有理念和愛心還不夠，還要有技術、科學與制度，制定精確的服務操作標準。她比喻，一般的食譜經常寫「鹽少許、高溫燉煮」，定義不夠精確，養老產業亦然，必須把操作流程標準化，才能維持高品質的服務。

居家養老 生活更自在

彭雨表示，早期大家對養老的概念停留在養老院，茶來伸手、飯來張口，但是當一個人年老行動不便，還要住進一個陌生的地方養老，其實是不人道的，也讓養老院變成另類牢籠。居家養老、社區養老是更理想的方式，除了家屬照料，由養老業者上門提供專業服務，讓老人得到優質的照顧。

彭雨說，其日本母公司專門針對長期臥床、洗澡困難的老人提供「到宅沐浴」，在浴缸裡水浴，比起用濕毛巾擦浴要舒服許多，希望能推廣到上海市場。

外企投入 把市場養大

頤佳養老服務公司董事長陳熙鵬表示，隨著年齡增長，油脂分泌和年輕時不同，加上老年人怕在浴室滑倒摔跤，洗澡次數無意中減少，結果頭髮和身上會產生不好聞的體味，讓人退避三舍。

陳熙鵬觀察，上門協助洗澡在日本是很大的市場，但是在大陸，這項服務很難推動，可能是大陸老人的心態比較保守，不習慣讓陌生人幫自己洗澡。不過他強調，洗澡是很專業的工作，水溫高低、先洗哪個部位？是否曾得過冠心病？每個細節都是學問。

大陸國務院2013年公布辦法，歡迎外資企業投資大陸的養老產業，養老業者抱著樂觀期待，相信曙光就在前頭，大家要有耐心培養市場。

(中國時報)