兩岸醫養攜手 陪大家安心變老

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中國時報
／上海報導

「大健康時代2018滬台研討會」28日在上海虹橋迎賓館舉行，國民黨前主席吳伯雄、旺旺集團副董事長胡志強開幕致詞時表示，長壽不一定健康，隨著兩岸都進入高齡化社會，養老照護成為重要的議題。會議開始前，上海市副市長翁鐵慧會見主辦單位之一、旺旺集團董事長蔡衍明一行。

由上海市政府參事室和《旺報》共同主辦的「滬台論壇」已邁入第7屆，邀請兩岸產官學界重量級嘉賓齊聚上海，針對城市交流和經貿發展深度交換意見，為兩岸開創合作新局。昨天上午研討會開始前，由上海市副市長翁鐵慧會見與會的旺旺集團董事長蔡衍明、副董事長胡志強一行。

剛好在大陸甘肅參訪的國民黨榮譽主席吳伯雄也出席研討會並致詞，他說，中共總書記習近平曾在十九大報告中提到「健康中國戰略」，高度重視養老問題，將加快老齡事業和產業發展，並提出具體要求和應對措施，即「積極應對人口老齡化，構建養老、孝老、敬老政策體系和社會環境，推進醫養結合，加快老齡事業和產業發展」。

吳伯雄說，台灣的醫療事業具有相當水準，上海又是大陸經濟最發達的城市，如果兩者強強聯手，可望在相關的醫療照護產業上進行全方位合作。

胡志強致詞時表示，銀髮社會來臨，他身邊就好多90歲以上的朋友，像是他的老長官郝柏村已高齡100歲，但身體仍很健康，上個月還去英國旅遊10天。但並不是每個人都這麼幸運，希望兩岸的健康產業攜手合作，讓民眾樂享高齡健康生活。

(中國時報)

滬台論壇 聚焦大健康

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