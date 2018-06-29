移民立場分歧 義總理嗆梅克爾

2018年06月29日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

歐盟峰會昨天起在布魯塞爾登場，若歐盟成員國未能就移民協議達成共識，德國總理梅克爾的政權恐將岌岌可危。她出席峰會前在德國國會發出警告，強調移民問題解決與否，是歐盟「團結或分崩離析」的關鍵！她並呼籲國會支持歐盟的庇護與移民政策。不過，義大利總理孔蒂在比京嗆聲，如果歐盟難民政策不進行重大改革，他不會為峰會聲明背書。

本次歐盟峰會原本以英國脫歐為主要議程，但6月初載著629名非洲等國難民的人道救援船「水瓶座號」，接連遭義大利和馬爾他拒於門外，被迫成為海上人球，掀起法、義齟齬，凸顯歐盟內部對難民議題的分裂立場，也讓峰會焦點急轉直下。

歐盟16國上周末已就移民問題召開緊急會議，希望峰會前取得共識，但徒勞無功。在債務危機揮之不去，歐洲民粹主義抬頭，與美國貿易戰情勢升溫，以及與英國的脫歐協商踉踉蹌蹌，再加上移民爭端撕裂內部，讓歐盟幾乎搖搖欲墜。歐盟執委會主席容克坦言，「歐盟愈來愈脆弱，裂痕面積持續擴大」。

歐洲鐵娘子急需藉峰會說服各國，就難民安置或分配上達成一致，另一個原因是她遭國內盟友施壓，必須維繫執政聯盟不因移民而瓦解。梅克爾的基民盟（CDU）與巴伐利亞姊妹黨基社盟（CSU），對接納移民出現歧見，加上巴伐利亞10月將舉行選舉，為了保住保守派鐵票，捍衛執政權，CSU黨魁、內政部長澤霍費爾揚言，若周末前未能與歐盟達成移民協議，他將單方面改變德國政策，在邊境設置關卡，阻撓尋求庇護者入境。但他稍後緩和立場，表示兩黨將在7月1日會商。

(中國時報)