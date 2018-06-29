美妝小白宮 伊莉特打造美麗新祕境

伊莉特美妝集團進駐雲林縣，虎尾iicake變成伊莉特美妝小白宮。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
伊莉特美妝集團進駐雲林縣，創辦人蔡志弘親自為客人導覽。（許素惠攝）

伊莉特生物科技進駐雲林，年初歇業的iicake雲林蛋糕毛巾咖啡館化身為「伊莉特美妝小白宮」於昨日正式開幕，重新點亮雲林文創地標。伊莉特創辦人蔡志弘博士指出，該主題館3大特色是室內療癒森林、5感美妝祕境、5種調理絕技，可體驗伊莉特創立46年來創造億萬人次的美麗奇蹟。

除了帶領伊莉特生物科技創造美麗奇蹟，蔡志弘博士日前更一舉拿下台灣、日本、德國的「定量電灑噴霧裝置」發明專利，這項透皮吸收技術的突破，不但為伊莉特帶來至高榮耀，也絕對是台灣之光。

蔡志弘昨親自南下主持「伊莉特美妝小白宮」開幕儀式，並親切為第一批客人導覽，強調該集團秉持「天然、科技、恆美」的理念，以生物科技引導化粧品邁入高科技領域，創下許多首創與獨家，並於法國巴黎、美國成立公司，在大陸設立聯盟機構，超專業水準領先業界。

伊莉特企畫總監洪素莉指出，創辦人蔡志弘博士長期以創新、創意打造國際品牌，曾拜訪Christian Dior法國總部，期待能像迪奧一樣，擁有一個非常特別的地標，因此當看見新聞報導iicake雲林蛋糕毛巾咖啡館困境時，便決定承接該場館。

洪素莉表示，公司以菁英團隊進駐雲林，全力改造並做足教育訓練，用最神速的方式建構世界首座5感美妝森林祕境，用以傳播古今中外美妝文化，推動創新創意產業、提升美感時尚，創造世代的健康美麗，將為雲林觀光帶來無限新契機。

伊莉特美妝小白宮不但保留了iicake雲林蛋糕毛巾咖啡館的亮點，還增添伊莉特創意，如館內設置有融合東西方及貫穿古今的美妝新視界，還有世界首創類肉毒桿菌與膠原蛋白奈米噴，在絕無僅有的青春隧道內，讓愛美者不必挨針打肉毒桿菌，用噴的一樣能讓肌膚緊緻光亮。

還有獨特的芬多精室內森林，5感環場體驗，遊客可動手做專屬水晶香氛瓶，獨創開運、美麗兼具的養生飲料，漫步在充滿芬多精的奇境中，美麗健康又舒適。

伊莉特指出，6月30日至7月底前蒞館，可免費參加抽獎活動，共有5項大獎10名額，頭獎為1年分保養品，活動期間打卡再送伊莉特最神奇的人蔘面膜，參觀還可享價值5000元青春隧道免費5種調理體驗。詳情請洽伊莉特官網，或搜尋伊莉特美妝小白宮臉書。

(中國時報)

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