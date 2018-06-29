狙殺五股國 槍手南寮自轟亡

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

52歲的新北市五股角頭「阿國」游國興疑因債務問題，27日深夜在其經營的「台灣藝工隊」辦公室外，遭51歲槍手黃克樑近距離朝頭、胸連開6槍，橫死家門口，黃犯案後返回新竹，28日下午先打電話投案，晚間在南寮漁港舉槍自盡。檢警懷疑黃是受人唆使、獲安家費後「一命換一命」，正深入調查。

受人唆使 獲安家費

檢警查出，黃是新竹風飛砂幫成員，30年前犯殺人案入獄，10多年前出獄，與前妻育有2子；游10多年前與新竹風飛沙幫大姐頭「猴母」在蘆洲、五股開設賭場，雙方有近千萬金錢糾紛，黃數度到五股找游要求還錢未果，疑似埋下殺機。

黃27日晚間造訪五股成泰路的「台灣藝工隊」，先與游在辦公室泡茶聊天，見游男小弟逐一離開，晚間11時20分黃從側包掏出手槍，先朝游腹部開1槍，再朝游額頭開槍。游倒在血泊中，但黃仍朝游的背、頸等處連開3槍，又朝游頭部補上第6槍，確認游已無生息，才開車離去。

打電話投案後自戕

檢警指出，黃先前已多次和游談判，警方勘驗監視器畫面發現，游與黃在屋內相談甚歡，游的小弟們也都會和黃打招呼，完全看不出黃會下手殺人。

警方28日尋獲作案車輛，但黃已逃逸，黃28日下午從香山火車站搭白牌計程車到南寮天府路與海濱路口，借用司機手機向新竹市警局勤指中心坦承犯下五股槍擊命案，並稱要投案。

火爆角頭淡水發跡

警方依手機發話位置發現黃在南寮一帶，但黃強調「自己事情自己處理」，警告警方「不要靠近」隨即掛斷電話。警方找到計程車後，在濱海公園草坪上發現黃男滿頭鮮血，已死亡多時，身旁有1把手槍，槍傷是從左側太陽穴貫穿到後腦。

據悉，死者游國興為北投人，早年混跡淡水，一度加入萬華黑幫「頭北厝」，最後落腳五股，在新莊、五股開設酒店KTV，2007年游因KTV遭警取締，囂張糾集小弟包圍派出所叫囂、撒冥紙。由於性格火爆，地方人士認為他遲早會出事，不料會在暗夜遭槍殺橫死街頭。

全國各縣市

自殺防治專線

0800-788-995

(中國時報)