狙殺五股國 槍手南寮自轟亡

疑似犯下槍殺五股地方角頭游國興（小圖，引自游國興臉書）的凶嫌黃克樑，28日傍晚在新竹南寮開槍自盡。（徐養齡攝）全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

友善列印
中國時報
／綜合報導

52歲的新北市五股角頭「阿國」游國興疑因債務問題，27日深夜在其經營的「台灣藝工隊」辦公室外，遭51歲槍手黃克樑近距離朝頭、胸連開6槍，橫死家門口，黃犯案後返回新竹，28日下午先打電話投案，晚間在南寮漁港舉槍自盡。檢警懷疑黃是受人唆使、獲安家費後「一命換一命」，正深入調查。

受人唆使 獲安家費

檢警查出，黃是新竹風飛砂幫成員，30年前犯殺人案入獄，10多年前出獄，與前妻育有2子；游10多年前與新竹風飛沙幫大姐頭「猴母」在蘆洲、五股開設賭場，雙方有近千萬金錢糾紛，黃數度到五股找游要求還錢未果，疑似埋下殺機。

黃27日晚間造訪五股成泰路的「台灣藝工隊」，先與游在辦公室泡茶聊天，見游男小弟逐一離開，晚間11時20分黃從側包掏出手槍，先朝游腹部開1槍，再朝游額頭開槍。游倒在血泊中，但黃仍朝游的背、頸等處連開3槍，又朝游頭部補上第6槍，確認游已無生息，才開車離去。

打電話投案後自戕

檢警指出，黃先前已多次和游談判，警方勘驗監視器畫面發現，游與黃在屋內相談甚歡，游的小弟們也都會和黃打招呼，完全看不出黃會下手殺人。

警方28日尋獲作案車輛，但黃已逃逸，黃28日下午從香山火車站搭白牌計程車到南寮天府路與海濱路口，借用司機手機向新竹市警局勤指中心坦承犯下五股槍擊命案，並稱要投案。

火爆角頭淡水發跡

警方依手機發話位置發現黃在南寮一帶，但黃強調「自己事情自己處理」，警告警方「不要靠近」隨即掛斷電話。警方找到計程車後，在濱海公園草坪上發現黃男滿頭鮮血，已死亡多時，身旁有1把手槍，槍傷是從左側太陽穴貫穿到後腦。

據悉，死者游國興為北投人，早年混跡淡水，一度加入萬華黑幫「頭北厝」，最後落腳五股，在新莊、五股開設酒店KTV，2007年游因KTV遭警取締，囂張糾集小弟包圍派出所叫囂、撒冥紙。由於性格火爆，地方人士認為他遲早會出事，不料會在暗夜遭槍殺橫死街頭。

全國各縣市

自殺防治專線

0800-788-995

(中國時報)

李應元「改善支氣管 請改善排氣… 邵昕捐千碗牛肉麵 換緩起訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。