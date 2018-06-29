邵昕捐千碗牛肉麵 換緩起訴

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中國時報
／台北報導

藝人邵昕今年3月間因酒駕被逮，酒測值為0.28毫克，被依公共危險罪送辦。台北地檢署28日給予邵昕緩起訴處分，期限2年，檢察官要求邵昕須捐出他經營的牛肉麵店1000包牛肉麵料理包送給弱勢團體。

本案是北檢繼知名麵包店「胖達人」非法使用人工香精案，要求前負責人莊鴻銘製作5000個天然酵母麵包，免費提供給檢方指定的弱勢團體及個人，換取緩起訴後，第2起要求被告捐贈食品給弱勢團體的事件。

據了解，邵昕的牛肉麵料理包，最便宜的價格為5包1000元，估算他因酒駕所捐出1000包的價格約20萬，不但是北檢首度要求酒駕被告捐牛肉麵的事例，亦創下酒駕緩起訴金額紀錄。

邵昕今年3月18日晚間在安和路自家火鍋店試新菜後，吃了2、3碗的薑母鴨，打烊後開車回家，19日凌晨行經基隆路高架橋附近遭大安警分局員警攔檢酒測，因酒測值為0.28毫克，警方依公共危險罪嫌將邵移送台北地檢署，檢方訊後諭令邵以5萬元交保。

邵交保後，3次鞠躬道歉，強調會好好檢討，「我做了不好的示範，感到非常慚愧」。

檢方考量邵坦承酒駕，態度良好，同意給他緩起訴，條件是要求他捐出牛肉麵料理包給弱勢團體，邵一口氣就同意捐出1000包，檢方給予緩起訴處分。

法律規定，酒駕緩起訴案件，檢察官須依職權送二審檢察署再議，因此北檢已將全案送高檢署再議，若高檢署駁回再議，緩起訴才算確定，北檢會在緩起訴確定的6個月內，要求邵昕捐出1000包牛肉麵料理包。

(中國時報)

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