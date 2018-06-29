巨陞董座夫妻 離奇墜谷亡

2018年06月29日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

其子陳良和確認墜落死者為父母後，情緒激動。（張祈翻攝）

失聯2天的巨陞公司董事長陳宏育、范錦美夫婦，27日被發現摔落台8線中橫公路159.1公里處，28日經警消近9小時搜救，分2次將2人遺體吊掛下山，由於2人身亡疑點重重，且行車紀錄器離奇消失，究竟是意外、自殺或是他殺，檢警已著手調查釐清。

2人墜落處距離路面約200公尺，沿途皆是峭壁、碎石坡交接，9名救難人員下切山谷，花了5個小時才找到遺體，搜救人員指出，2人墜落在碎石坡上，鄰近趴躺，疑因撞擊力強大，身體幾乎變形、衣服剝落、部分臟器外露，因近日高溫，遺體已散發屍臭味，2人身上並未如外傳繫著繩索。

住在花蓮的陳男兒子陳良和說，25日還和父母在台北住處用早餐，下午搭車返回花蓮，抵達花蓮車站時還接到媽媽電話告知，和父親已在花蓮西寶附近，但因車站太吵，沒有聽清楚，且父母常無預警出遊，當下不覺奇怪，只是晚上再回電，媽媽電話就再也不通。

陳良和27日接獲噩耗趕回花蓮，昨等待遺體吊掛時數度落淚，一見到父母遺體後，跪在地上崩潰痛哭。他說，他上個月才買多媒體機上盒給追劇的媽媽，前幾天全家人也一起看世足，並無異常，他強調，父母的公司沒問題，不會有因財務問題而輕生。

搜救人員透露，2人自路面向下墜落，不管是否為同時墜落，通常下墜過程會因碰撞分離，且墜落點下方有處平台，2人墜落過程應會撞擊到平台，再彈落至谷底，結果2人摔落數百公尺的山崖後，遺體卻緊鄰、甚幾交疊，令人匪夷所思，檢警將調閱沿線監視器畫面，調查行車時序、地點，釐清2人墜谷原因。

(中國時報)