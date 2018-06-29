疑有共犯 改裁陳柏謙禁見

2018年06月29日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

犯下華山分屍案的37歲射箭教練陳柏謙，台北地院原以「全案無共犯」為由，裁定陳嫌羈押但未禁見，但檢方認為，陳嫌應予禁見，向高院提抗告成功，北院28日上午再開禁見庭，陳嫌委任曾為北投文化國小女童割喉案、小燈泡案和北捷隨機殺人案鄭捷等凶嫌的律師黃致豪辯護，法官認為本案不排除有共犯，若未禁見，恐透過接見機會進行滅證，因此裁准禁見，陳嫌訊後還押。

法官指出，陳柏謙自承殺害被害人後，以刀械肢解被害人的屍體，分裝在他所購買的垃圾袋內，並以機車運往山區隱匿丟棄，更有清洗及擦拭分屍所用的刀械、塑膠墊，足認陳嫌確實有湮滅證據行為。

法官認為，本案不排除有其他共犯協助分屍存在的可能，因被害人雙臂部分屍塊尋獲的位置與陳嫌所述丟棄位置相差甚遠，可能有他人協助；且陳嫌自己說的肢解及割除被害人身體部位，與檢警相驗結果不符，不排除有其他共犯協助肢解的可能。

法官強調，另目前被害人屍體還有部分未尋獲，陳嫌雖然在押，人身自由遭受限制，若仍可對外接見、通信，仍有可能指示他人湮滅證據，有使案情晦暗的危險。還有本案發生後，有證人在接受檢警調查前，就先向媒體透露案發前的現場情形，因此也無法排除陳嫌有透過媒體隔空串證的可能。裁定應禁止接見、通信。

(中國時報)