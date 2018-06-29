多樣化社會住宅 創意無限

2018年06月29日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文、圖／

中部建築冠全台，連社會住宅規劃案也吸睛。如即將動工的同榮段，為神木群般的樹型綠建築社區，並將三塊基地相互串聯，規劃多樣化的社福空間。

台中市政府訂出「8年1萬戶」社會住宅目標，前4年興辦5000戶已達標，今年進入大量興建期。包括北屯區北屯段、同榮段、東區尚武段等7處社會住宅，將自今年6月至10月陸續動工。

據負責同榮段設計規劃的建築師戴育澤指出，事務所過去規劃過不少的住宅和飯店案，本著回饋社會的理念，投入社會住宅案。

他說，以同榮段來說，為意象、造型、結構、機能合一，打造出神木群般的樹型綠建築社區。

臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫，基地達3,361.08坪，土地使用分區為住2，建蔽率60 %，容積率220 %。

基座公共空間在配置上採自由平面，內外滲透，並將三塊基地相互串聯。以多樣化的社福空間，為社區提供更多的發展機會。

住宅設計採用多層混居的形式，三基地規劃六棟住宅。韻律的綠意陽台與屋頂花園呼應「Garden in the City」，以謙遜的態度回應城市。

並將街角解放緩衝空間，以保持視覺通透性。在綠意中加入水景元素，呼應基地現狀水圳，創造多樣的景觀，供居民與使用者多元的活動空間。

同榮段社會住宅為興建地下2層，地上12層之集合住宅，可提供560戶出租型社會住宅，並依入住戶類型，分別設計1房型、2房型、3房型等3種室內格局，以符合該區需求。

整棟大樓空間配置，B2~B1F為地下停車場、1F社福活動空間及創客商舖、育成商舖。2F是創客群服務區、實驗式住宅居住及共同使用空間。

3F為無障礙住宅弱勢團體居住及共同使用空間，4~12F樓為住宅區。屋頂平台設置屋頂花園及太陽能光電板。

基地自然環境生態條件佳 ，綠意盎然， 且有水圳通過。東側鄰山，自然資源及休憩活動豐富。

人文環境鄰近台中洲際棒球場，可集結靜態(人文藝術)、動態(運動文化)文化，未來整體規劃之願景可期。

就商業環境來看，鄰近商業中心及未來新興之水湳經貿園區，整體開發後有利基地周邊社區鄰里的商業活動，連帶提升生活品質，也有利於台中市商業活動之重塑，並提供鄰近社區之生活活動。

其交通動線，鄰近74號快速道路、 環中一段、中清路二段等交通幹道，可連結到市中心，南來北往四通八達。

戴育澤建築師期許未來透過住宅示範，及文創基地，社會住宅可成為都市之經濟、文化、教育之轉換站。

(中國時報)