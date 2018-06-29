柱中柱4S耐震 住戶安全有保障

2018年06月29日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

國內地震頻仍，為了要捍衛住戶的安全，「興大康橋」個案首創『柱中柱』4S耐震設計，打造一座樂活精品宅。

捷運藍線延伸工程即將啟動，特別是中興大學站，位居興大綠覆、康橋水岸、捷運核心，具備高機能、高移動、高休閒的特質最被看好。

不僅大幅帶動南區與台中新站交通便利，也促使「捷運水岸學區蛋黃圈」繁華成型。

「興大康橋」個案地段優越，基地位於忠明南路、國光路附近，國光橋旁，擁有興大人文薈萃、康橋水域河岸，更是稀有『4.85公頃市地新重劃區』正核心。

不僅與中興大學53公頃薈萃綠覆立地條件結合，沿途綠園道、國圖館、一脈相承，是大台中高綠覆、優質人文的住宅首選。

南側更是結合8.5公里大小康橋親子休閒水域，一如紐約中央公園、韓國清溪川、英國康橋等高級住宅區。「興大康橋」個案也串連國光路、忠明南路十字交通主軸，350公尺可散步興大書香、400公尺到大買家採買、350公尺康橋公園悠閒自由逛。

更有興大附中、明德中學（附設幼稚園）、崇光國小，光榮國中明星學區相鄰， 16年完整學區環繞、一次到位。

加上仁愛醫院、新菩堤醫院二座區域醫療院所，納聚教師、醫生等優質芳鄰，成就新富裕移居，使康橋地段行情居高不墜。

和瑞團隊-佳晟建設勇於自我突破，橫跨北、中12年4500戶業績，成就非凡建築歷練，首創5大售後客服，15大購屋保證。

「興大康橋」個案力邀全台首席權威戴雲發 Alfa Safe耐震系統工法、天翔工程制震、七期豪宅建築師-吳六合，以及精品空間大師許富居和銅雕藝術大師于燈銓、新銳藝術家陳昭宏等人，同步打造22-36坪首購、換屋族樂活精品宅。

「興大康橋」個案並融入現代人文精品的輕休閒追求，基地三面退縮植綠，貼心設計開放藝術雕塑景觀廣場，打造一座五大主題公設的LOHAS精品宅，才能吸引自住客搶購。

(中國時報)