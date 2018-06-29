瑞助營造送愛心 足跡遍布全台

2018年06月29日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

瑞助營造在今年年初前進花蓮災區，協助美崙、國風國中校園修復工作，校方特邀參加畢業典禮並頒發感謝狀。

曾投入2014高雄八一氣爆、2016台南強震修繕的瑞助營造，循著過往累積的SOP經驗，快速決定投入花蓮災後重建。

瑞助營造排除危樓疑慮，鎖定泥作、油漆、結構補強、壁磚、地磚、導盲磚、鋁門窗等修繕項目。其中，合作夥伴虹牌油漆還免費贊助原料響應善舉，其餘工程金額約200多萬元由瑞助營造無償協助。

設有特教班的國風國中指出，此次0206花蓮大地震災後復建工作，除教育部與縣府給予經費協助外，也感謝瑞助營造在災後第一時間提供學校搶修工程支援。

其中包括了睿智樓前廣場導盲磚損壞修補、涵玉樓一樓水泥牆面與扶手裂縫修補、遊藝樓一樓走廊全面修復，以及機車棚水溝水泥框修復等。

瑞助營造善行除了讓校園安全無虞外，更讓特教班乘坐輪椅的孩子們，行進自如。

瑞助營造指出，隨著修繕工程告一段落，同仁們除了祝福畢業生展開新的學習人生外，也期待台灣的後山能盡快恢復往日榮景，下次瑞助修繕團隊能改以觀光之名前來與校方敘舊。

其實，瑞助營造的公益修繕起源於2012年，當時在台中市政府勞工局的薦舉下，瑞助營造接觸到伊甸豐原庇護工場修繕計畫。

之後內部決定延續這項有意義的行動，採一年一專案的形式，持續支持伊甸有需求的服務據點，至今修繕足跡已遍布台中、苗栗及新竹。

期間發生了嚴重的2014高雄八一氣爆，瑞助營造毅然決然擴大修繕觸角，才陸續有了台南以及此次花蓮強震災後重建的善行。

瑞助營造表示，企業的棉薄之力可以幫助弱勢和亟待救援的族群，快速取得資源、人力，是瑞助發揮專業的價值，也是修繕過程中最有成就感的部分。

(中國時報)