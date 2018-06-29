百昱可悅森林環繞 沁涼如詩

2018年06月29日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

科學家說大樹的濃蔭約等於四十噸冷氣的威力，亦可產生新鮮空氣，降低空氣中的懸浮微粒。

無論是庭園植樹或栽種盆景，天天觸摸泥土，不僅能勞動筋骨又可親近大自然，是一項有益身心健康的運動。

現代人生活繁忙，在大台中地區交通網陸續完工、特別是七十四號線通車後，素有台中後花園的大坑風景區，就成為自住客的天堂。

甫完美落成的「百昱可悅」個案，親近大坑風景區，第一手享用森林芬多精，更是炎炎夏日中，讓住戶感到沁涼如詩。

「百昱可悅」個案，基地位於軍榮一街三十五號，周邊全是透天住宅，景觀視野無限。且採低建蔽率，興建地下三層、地上十四層零店面大樓，一層四戶，總戶數僅五十四戶，單純好住。

「百昱可悅」最美大三房個案，坐擁北屯十期精華地，近軍功商圈；有傳統市場、麥當勞、星巴克等名店如林。

近距離擁有市立東山12年完全教育學校，與私立葳格、華盛頓、常春藤、磊川德系森林名校環立，蔚成多重選擇的書香重鎮。

百昱建設係出海德堡人文系列，以七期豪宅門第規格創造54席單純、零店面，形塑異國浪漫街廓氛圍。

走進社區大廳每個漸進回家的角落擺飾，都是人文美學的筆觸。空間含精裝潢+HITACHI冷暖變頻空調一次到位，吸引自住客入主。

百昱建設取得這塊寶地後，全力打造十期地標建築。由於基地正對台中後花園休憩園區，因此團隊特別擘畫新古典建築外觀、零店面花園綠街廓，而挑高五米五，典雅的接待大廳、會客區、美麗的中庭花園和果園等，公設美觀又實用。

室內空間也很寬闊大器。一樓二戶、二樓到十四樓全為四併格局，十四樓為挑高六米的樓中樓規劃，通風採光良好，一推窗還可享受戶外的綠意，為都市中最美的桃花源名宅。

(中國時報)