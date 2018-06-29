4項環保措施 北市7月上路

2018年06月29日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

7月1日起有4項環保新措施上路，北市環保局除配合環保署稽查業者禁止銷售含塑膠微粒的化妝品與清潔用品外，還將加強取締10處熱點安全島亂丟垃圾、擴大服務全市獨居長者到府收運垃圾，及免費替2000戶弱勢家庭汰換節能燈具。

為呼應聯合國和國際對海洋塑膠垃圾議題的重視，環保署公告今年7月起不得販售含有塑膠微粒的洗髮、洗臉、沐浴等清潔用品，環保局同步全面稽查，若發現違反販賣規定者，將依《廢棄物清理法》處1200元以上、6000元以下罰鍰。

10大安全島衛生稽查

由於清潔隊員發現常有缺乏公德心的駕駛人或乘客，任意丟棄車內垃圾到道路安全島上，為維護道路環境整潔，7月起環保局加強在全市紅燈秒數較長、且常被丟棄垃圾的10大熱點路口安全島執行專案稽查。

環保局環清科長黃寬助說，一旦查獲違規亂丟垃圾的車輛，將通知車主到案說明，再依實際查證結果執行告發，並以違反《廢清法》處1200元以上、6000元以下罰鍰。

到長者家中收運垃圾

他指出，環保局另體貼獨居行動不便長者外出倒垃圾，自今年2月起試辦萬華、文山、中正區3個行政區到府收運垃圾，獲市民好評，市府決定7月起把服務擴展至全北市，有效維護長者住家內外的環境整潔，也展現濃厚溫暖的人情味。

此外，經濟部推出「社區弱勢家庭節能翻新服務計畫」，優先協助社會局列冊的第2類低收入家庭汰換老舊燈具，環保局自7月起陸續為有意願汰換家庭安排安裝作業，今年預計為2000戶免費汰換節能燈具，讓弱勢家庭也能汰換設備節省電費，擴大節能成效，點亮社會愛心。

(中國時報)