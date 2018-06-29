新北市府斥蘇貞昌割稻尾

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前聲稱，即將在年底通車的淡海輕軌綠山線，是在他擔任行政院長時「裁決」可行性研究所需經費，硬攬為政績，新北市捷運工程局長趙紹廉28日炮轟老縣長「搶功的老毛病又犯」。

搶功的老毛病又犯

蘇貞昌在27日晚間三芝市政說明會中，感嘆這8年來的市府似乎對大家關心的事務「嘸要嘸緊」，就像是大家不斷提到的淡水輕軌，在他擔任行政院長時就已經「裁決」，10幾年過去卻還沒辦法通車，速度實在太慢。

蘇辦發言人黃韋鈞28日加碼表示，2006年11月23日蘇貞昌以行政院長身分到淡水視察，當場裁定「淡水輕軌一定要做，且即刻做」，也因此才讓淡海輕軌的規畫作業得以重新展開，還不忘酸了一句「公務員要幫侯友宜輔選前也應先google」。

趙紹廉對此重砲回擊「老縣長，你累了嗎？」老縣長總愛想當年，但很遺憾，不知道是故意記錯，還是搶功的老毛病又犯，你擔任行政院長時，從未「核定」淡海輕軌。

趙紹廉指出，淡海輕軌可行性研究是在2010年才核定，2013年核定綜合規畫報告後，新北市政府隨即在2014年完成統包工程開標；2016年完成了國車國造的第一台列車；今年2018年底第一期工程的綠山線就可以通車。建議老縣長與其沉溺不存在的過去，還是實地看看，天天趕工試車的淡海輕軌。

非1人裁示就能興建

市府解釋，蘇貞昌在2006年的「裁示」，只是同意動支淡海輕軌可行性研究所需經費，並非核定淡海輕軌施工。興辦每一項重大公共工程，都須經過可行性研究與環評通過，並經行政院「核定」綜合規畫後才能興建，並非「1人裁示」就能興建。

(中國時報)