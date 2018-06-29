慈德愛心會搬家 控市府違約

慈德愛心協會指控市府因議員施壓逼迫他們搬離服務處。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

以服務獨居長輩為宗旨的慈德愛心協會，28日將搬離使用20年的桃園市龜山區服務據點，慈德愛心協會理事長邱麗蓉指控市府違約，在地方議員施壓下，不顧與協會簽訂到2019年8月31日的契約，要求他們近日搬離，「我們民不與官鬥」，未來將暫用桃園市議員林正峰服務處。

換址服務 民不與官鬥

邱麗蓉表示，協會1998年成立至今，20年來以照顧獨居長輩為主，桃園市升格後，由龜山區公所提供龜山區中山街26之1號1樓的場地，並與桃市府環保局、社會局與協會簽訂「場地無償使用契約書」，效期從2014年12月25日至2019年8月31日為止。

邱麗蓉表示，市府日前因地方議員施壓，批鬥他們為了服務據點占用公有廳舍，違約要求他們搬出據點，令他們很心寒，未來協會服務據點會借用林正峰位於萬壽路二段上的服務處。

場地租金 社會局補助

社會局老人福利課長趙樹堂表示，協會2樓的清潔隊辦公室因為業務擴張有場地需求，才會需要收回廳舍，另按照使用公用廳舍的契約規定，每個月仍得繳付租金，以協會使用的廳舍場地來算，每個月租金約6000元，但若無償使用就仍得收回；未來慈德若找到新的場地，社會局也會協助在租金部分進行補助。

環局擴編 空間擬自用

環保局則表示，慈德愛心協會是在升格前接受前龜山鄉公所委託，辦理在地獨居長者關懷服務，使用建物1、2樓產權原屬龜山鄉公所所有，升格後移撥環境清潔稽查大隊，2樓廳舍由龜山區中隊辦公使用，1樓由大隊與龜山區公所簽訂無償使用契約，並由龜山區公所調解委員會及該協會共同使用1樓空間。

環保局強調，桃園市升格後，協會與龜山區公所已無勞務委託關係，且升格後龜山區中隊員額增加，原有廳舍不符使用，故決定收回借予慈德愛心協會的廳舍。

(中國時報)

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