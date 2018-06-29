細數中興新村風華 盡付塵煙

2018年06月29日 04:11 中國時報 沈揮勝 、 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

隨著行政院拍板省級機關明年預算歸零，人員移撥國發會，曾是台灣政壇最具權力的機構台灣省政府，歷任省主席都是國民黨培養的幹才，謝東閔、李登輝、連戰等曾在省府歷練，再前進中央，第一位民選省主席宋楚瑜，當年屢屢炮打中央，這些過往都已成歷史。

台灣建省於1885年，清代稱「行省」；國民政府遷台後改變屬性，成為地方最高行政機關。從首任主席魏道明到第13任主席連戰，近半世紀中，與中央分工良好，行政院擬訂政策、省政府落實執行。

1993年宋楚瑜擔任主席並當選省長這6年，是省府最風光、中興新村最繁華時期，民政、教育、財政、建設、農林、警政及交通、衛生、消防等6廳、19處、6個委員會，加上三商銀、台灣菸酒公賣局等數十個省營事業，讓省的聲望地位拉抬到最高點。

洽公人數以萬計

「省府人員編制最多時達6000人！」顧姓資深員工說，當時全台各縣及省轄市首長、官員，無論是業務或經費，無不直接請省府幫忙！每天進出中興新村洽公人數逾萬，遠超過當時日月潭的遊客量，除造就繁榮，也澤及鄰鎮草屯。

當年「宋省長」及省府聲望，幾與政院閣揆平起平坐，也因此博得「小內閣」之稱。雖說政治體制，省的層級、屬性和分工不應凌駕中央，但也由此看到當年台灣省的地位有多強勢！

精省後人氣不再

「省被『省』掉後，中興新村的人氣直直落！」中興分局對面「佳佳」複合餐飲老闆黃慶暉說，精省後又遇到921大地震，省府組織調整從6000人銳減到2016年剩70多人、現在剩不到30人；以往每天至少有1到2萬人在中興新村活動或消費，現在大概剩不到2000人。

面對環境驟變，黃慶暉期待透過首都減壓、中央新單位的成立，及高等科技研究園區新定位，讓中興新村回春、風華再現。

(中國時報)