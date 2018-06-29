暑假搶人潮 高雄百貨開戰

2018年06月29日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

搶攻暑假商機，高雄百貨掀戰！漢神巨蛋開店慶7月5日登場，大方送逾60萬汽車等大獎；夢時代打造任天堂實驗室、兒童樂園，父親節檔期7月12日搶先開跑；大遠百年中慶服飾7折起，全館滿5000送500元，新光三越左營店「繽紛潮食季」集章換好禮。

漢神巨蛋開店第11年，開店慶首4日刷聯名卡滿6000元送300元、化妝品滿3000元送300元，搭配銀行活動最高回饋11.3％。當日消費滿2000元，就有機會把60.9萬Toyota轎車開回家，同時提供夏日限定消暑來店禮。

漢神巨蛋 推雜糧特銷會

漢神巨蛋去年打造冠軍農產品聯合推廣，創造150多萬業績。今年開店慶更攜手農糧署、豐年社舉辦「南區國產優質雜糧特銷會」，善盡企業社會責任。另「地球FUN輕鬆音樂節」7月28日力邀李韻芬、J-Sheon等輪番開唱。

夢時代大遠百 滿5000送500

夢時代推「任天堂實驗室」限時優惠吸客，30日、7月1日馬利歐網球王牌高手競賽，號召電玩迷齊聚。29日打造400多坪「波力主題樂園」，18天展期可望吸引10萬人次。「無敵爸爸搶先購」7月12至18日，全館指定櫃位滿5000送500元。

大遠百28日起年中慶強力促銷，流行服飾7折起，首13日消費滿5000送500元，家電滿萬送千，另搭配指定銀行，最高回饋達19％。新光三越左營店「彩虹市集」美食櫃位翻新後，業績翻漲5成，特別推出繽紛潮食季，7月17日止集讚換好禮，可兌換美食，更可獨得相印機，另APP卡友可換限量家電。

(中國時報)