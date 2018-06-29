台開邀李家同駐村花蓮

2018年06月29日 04:11 中國時報 王莫昀 /台北報導 /台北報導

日前報載，清大榮譽教授李家同因年金改革，退休金被減3至4成。台開總經理邱于芸表示，誠摯邀請李家同駐村花蓮，來花蓮退休、辦論壇，成為第一個學者駐村、國際駐村於花蓮洄瀾灣園區，讓花蓮成為國際的花蓮、地球的花蓮。

邱于芸強調，歷經十多年開發經營，台開集團為土地加值，同時也透過文創，為台灣的土地在開發時加入文化深度，在花蓮打造融合人文與科技的一流生活園區，成為一個創意人才群聚的文藝空間，希望邀請李家同入住，享受退休生活，台開將提供一切生活資源所需，共同迎接下一個黃金五十年。

「李教授長期關心偏鄉兒童教育，希望能借重他的經驗和長才來照顧花蓮學生，並以花蓮為基地，向海內外推廣終生學習理念！」邱于芸說，台開集團將與李家同共同推廣永續台灣的思維，讓台灣的明天更好。

花蓮洄瀾灣園區創意駐村的落實，從紐西蘭陶藝大師Jim Cooper駐村「洄瀾窯」創作開始。台灣是南島語族向外擴散的起點，紐西蘭也是南島語系，在金門與花蓮駐村共2年，在他長駐花蓮9個月期間，以花蓮原住民為主要創作主題，以其一貫的鮮明釉色，刻意不加修飾的粗率造型，創作出的原住民人偶或站或坐，身上並加上Jim蒐集的染色羽毛、項鍊等配飾，一個充滿Jim Cooper色彩的台灣原民陶偶系列就在洄瀾窯誕生！帶動屬於花蓮特色的生活美學。

另台灣知名畫家邱錫勳也長駐花蓮洄瀾窯半年；同時原住民原舞者舞團更以花蓮洄瀾灣家慈園區為排練基地，有排演室、後製中心、舞台等，2016年度製作─「Maataw浮島」，在洄瀾灣首演精華片段搶先版，浮島達悟語中意指「漂浮在海中的島嶼」，呈現海洋島嶼文化與價值觀，融入花蓮海洋山川多元族群的文化底蘊，發想舞蹈創意與編導舞蹈動作，展現花蓮傳統與現代之文化深度，這些都豐富了花蓮的美學、文化、美術與生活。

(中國時報)