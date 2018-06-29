竹市29校屋頂種電 年減碳3000噸

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

配合環保減碳政策、推動綠能發電，新竹市政府啟動再生能源計畫，於2017年在全市29所市立中、小學屋頂設置太陽光電發電系統，28日全面啟用後年平均減碳量可達3000噸，教室也可降溫至少3至4度，各校每年更可獲回饋12萬元左右費用，是3贏環保政策。

市府此次推動的綠能政策，是於全市29所高中、國中、小建置綠能屋頂，總計設置了5.054 MWp（百萬峰瓦）的屋頂太陽光電系統，每年發電量約554萬度，相當於1500戶家戶用電。

在環保供獻度方面，年平均可減碳約3000噸，等於25萬棵樹木年減碳量，相當於8.1座大安森林公園年減碳量。

而學校最立即收到的效用是各樓層教室至少可降溫3至4度，實際解決頂樓教室夏季悶熱的情形。最重要的是參與設置的學校將獲得租金收入的50％獎勵金，初估每所學校平均可獲回饋12萬元費用，未來可運用於強化校園能源教育、節能減碳改善工程及公有財產修繕，也讓校園成為最佳能源教育場所。

市府昨天在載熙國小舉行太陽光面板聯合啟用儀式，校長王國生表示，此政策有4大好處，包括教育孩子資源再生、循環再利用的重大意義；建置太陽光面板發電的學校可成生態環境展示中心；學校與產業相鍊結，同享環保資源；為環保政策的推動盡心力。

市長林智堅則指出，當時在研擬推動太陽光電時，有人說新竹是風的城市，推動太陽光發電合適嗎？後來經專家估算，其實新竹市年平均日照長度為1850個小時，還高於全台平均1729個小時，因此市府積極推動綠能政策。

(中國時報)