盧秀燕要中火先停2機 證明減煤

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中國時報
／台中報導

「中電中用」再引爆藍、綠論戰！台中市議員江肇國28日質詢說，台中火力發電廠燃煤使用量推估今年最高發電量僅395.2億度，推估今年中彰投用電量則達433.9億度，已可達到「中電中用」；台中市長林佳龍說，盧秀燕的「中電不北送」是損人不利己做法，嚴重影響在地經濟與民生用電。

盧秀燕指出，無論是她的「停止中電北送」主張，或林佳龍跟進的「中電中用」，唯有請中火至少先停掉兩部燃煤發電機組，才能向台中市民證明已實質減煤，否則任何預估數據都只是隨著林佳龍打假球。

江肇國與邱素貞、曾朝榮、李天生、翁美春等市議員質詢指出；依台電資料顯示，中彰投用電需求逐年提升；從2016年356.9億度、2017年413.2億度，推估今年用電量將達433.93億度。

江肇國說，台中火力發電廠發電量在2016年437.8億度、2017年441.5億度，當時確實有超額發電，隨市府大刪中火燃煤使用量500萬噸，中火今年最高發電量只有395.2億度，已經低於中部的使用量。「中電中用」已實現，不用等盧秀燕當市長。

盧秀燕強調，民進黨所提數據全奠基在中火已實質減煤500萬噸，只用1600萬噸生煤的發電量來推估；如中火真的減煤500萬噸，民進黨前兩天也不必急著修改空汙法，在全國電力需求急迫時，就可由中央直接下令中火不必減煤，把地方政府減煤法令依據全架空。

台中市新聞局長卓冠廷表示，政策討論不是空憑臆測，建議盧委員先了解完整數字、做好功課，認真把空汙法法條看完，不要散播錯誤訊息。

(中國時報)

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