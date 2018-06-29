冷鏈物流園區 立委籲納前瞻

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長李進勇27日拜會農委會主委林聰賢，獲得允諾補助縣府農產物流中心規畫經費。立委張麗善與跨黨派10多名議員28日舉行記者會，呼籲農委會直接將園區規畫納入前瞻計畫。

張麗善說，先前她去函農委會詢問冷鏈物流園區設置進度，農委會答覆是副主委陳吉仲的規畫，並未編列預算，桃園、彰化、屏東也未提出申請計畫，令人懷疑這到底是甚麼計畫？

張麗善表示，前瞻計畫第一期經費1089億元 ，其中城鄉發展357億元，冷鏈物流中心是農業生產基礎，應該納入前瞻計畫。她呼籲農委會，真有心補助雲林設置冷鏈物流中心或農產物流中心，應該落實預算編列，不要打假球、射空包彈。

雲林縣議會國民黨團、無黨籍的誠信黨團議員出席，強烈呼籲農委會不能漠視雲林農民需要。

國民黨團總召李明哲表示，雲林縣府長期以農業首都自許，自我感覺良好，敏感度不足、企圖心不夠，冷鏈物流中心若未設在雲林，10年後恐慌來不及，希望縣府不要像牛車一樣，打一下走一步，後面拖的是一大票農民。

斗六市農會總幹事張喬復表示，菜農也向他反映太陽、風雨不等人，農作物該收就要收，有冷藏設備至少可先收起來慢慢出貨，不懂為何冷鏈物流中心不設在雲林，他支持議員為本案把關。

縣長李進勇28日於縣議會答詢時表示，他與林聰賢會面時提出2個明確的要求，這一波冷鏈物流設施系統的案子不能漏掉雲林，一定要補救；第二希望農委會協助雲林縣成立國家級的農產品交易中心，2案都獲支持。

(中國時報)

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