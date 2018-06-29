消防猛男救援賽 超人般體能

2018年06月29日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

消防員「漢草」不是蓋的！新竹市消防局舉辦年度救生技能競賽，消防員要游完指定距離，還得在水中攜帶30公斤假人，執行拋繩救生，困難度遠超過一般泳賽，但參賽者們游刃有餘，展現超人般的體力。

每年7、8月是戲水高峰期，新竹市風情海岸、看海公園、賞蟹步道等水域景點，被視為溺水防溺的重點區域，消防局為防患未然，舉辦救生技能競賽，模擬民眾戲水時可能遭受的情境，訓練「即刻救援」的執行力。

賽程中，消防員需將重達30公斤的半身假人從水底救回岸邊，模擬真人溺水救援情境，比救生技巧也比速度和體力。50公尺帶假人項目中，三民分隊胡瑋勇奪第一，同分隊女隊員施雅獲100公尺仰式冠軍。

明湖分隊長葉耿男報名參加100公尺混和救生項目，一放假就與同仁展開魔鬼訓練，下水前先游1000公尺暖身，再操500公尺衝刺，訓練速度與耐力，最後順利拿下該項冠軍。他說，隊員們平常就有做重量訓練，將泳訓視為自我訓練。

局長李世恭表示，各項水域活動安全不容輕忽，消防局於入夏後加強防溺措施，針對重點水域或海域安排巡邏及安全宣導，配合市府打造新竹漁人碼頭，發展觀光產業的同時，消防局編列302萬購置水域救援裝備，充實消防局水域救援能量。

(中國時報)