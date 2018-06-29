第1個花園城市 怎堪任其沒落

林忠勇談到中興新村從昔日繁華到沒落，無不感到不勝唏噓。（楊樹煌攝）

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中國時報
／南投報導

早年省政府所在地的中興新村，是全國第1個以花園城市規畫的都市計畫區，環境清靜幽美，交通便利，且從教育、休閒、娛樂到市場等各項設施完備，生活機能優異，全盛時期每天進出數萬人，可謂人聲鼎沸，從極盛到沒落，轉捩點就在20多年前的精省，讓當地居民不勝唏噓。

久居中興新村50餘年，曾是中興新村台灣銀行經理的林忠勇指出，中興新村因當年以工作與居住區合一，採高綠覆地比率的花園城市規畫，居住環境特別清幽，完整的生活機能，如醫院、幼稚園、國小至高中，還有市場購物中心、電影院、公園、網球場、運動場及整片大草皮，無所不有。

尤其中興新村內樹木成蔭，隨處可見綠色隧道，村內小巷更是花木扶疏，自成一景，由於省府管轄各縣市政府、鄉鎮公所，每天洽公達萬餘人，直接帶動中興新村的發展，也讓能住進中興新村的居民或省府員工自覺驕傲。

林忠勇並回憶，中興新村的交通至為便利，從台中、彰化、西部縱鐵等都有公車抵中興新村，是中部發車頻率最高、收班時間最晚的，造就中興新村居住人口數曾多達2萬餘人，當時省府並有建設廳、財政廳等多個廳處，住戶加上洽公人員，把光華路擠得水洩不通，一片熱鬧繁華景象。

沒想到精省後，人潮不再，所幸南投縣政府每年都會在此舉辦世界茶業博覽會，再吸引人潮；居民都期盼中央機關能再度遷到中興新村，再造昔日繁榮。

(中國時報)

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