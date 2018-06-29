私立立人高中 宣布停招

2018年06月29日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

在台灣有65年校史的台北市私立立人高中宣布停招。受少子化衝擊、辦學品質不佳等因素影響，立人高中今年高三學生畢業後，全校只剩4位學生、10位老師，校方已向北市教育局申請停招，將是北市歷來第二所停招的高中。

立人高中前身是1933年創立於上海的「三極電信學校」，1953年在台北復校，1955年改名為三極高工，1991年再更名為立人工商，1994至1995年間更名為立人中學。雖根據該校網站文字，「至此，立人中學已然脫胎換骨」，但實際辦學狀況卻不盡人意。

立人高中校董李榮基2011年就曾被議員指控掏空校產，今年初還在校內被潑辣椒水，疑似也是因債務問題牽連黑道。北市教育局29日更進一步證實，該校已經因為招生不足，申請停招，新學年開始不會再有新生入學。

教育局主祕陳素慧表示，該校高三學生這個月畢業之後，全校只剩4位高二升高三學生、10位老師，原該從高一升高二的學生則或因學校課程品質不佳、管理學生太過嚴格，陸續轉學，整個高一人數是0人。也因此，早在今年初，該校已無學雜費支付老師薪水，都是靠向董事借貸來發薪。

陳素慧指出，教育局會要求立人高中保障4位學生就學權益，學生如想留在原校就讀至畢業，學校必須開出最低限度的必修課，或者由學校、教育局輔導轉學；老師部分則會安排退休或資遣。

去年北市私立中興高中因財務問題，首先被教育局處分停招。陳素慧表示，立人高中停招主因是招生近幾年真的不理想。對於停招，該校教務主任兼代校長謝秉祐昨未接電話，其餘前任校長、老師，也不願對立人停招發表看法，均只表示「只待了一下就離開了」。

(中國時報)