鑽石文化 探索企業成功祕笈

2018年06月29日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園在豐富的產業聚落條件下，孕育出許多「Made in Taoyuan」品牌行銷全球，28日市府舉行《掀開企業的鑽石文化》新書發表會，收錄桃園市第11屆績優企業卓越獎24家績優企業的成功經營之道，及面對產業轉型與國際市場競爭壓力下，如何創新突破並跟上全球潮流的腳步。

書中依照長青、創新智慧、環保循環、服務品質及青年創業等5大獎項，分別介紹24家得獎企業，在不同領域中成功的經營理念及寶貴經驗，「長青企業卓越獎」的4間企業，立多祿、協磁、台灣中華化學及台灣菸酒桃園酒廠；「創新智慧卓越獎」的5間企業有元利盛、禾聯碩、信統電產、歐萊德及興采實業，展現創新研發能量展。

「環保循環卓越獎」的5間企業中華汽車、華航諾富特飯店、美科科技、祥儀企業及清淨海，積極推動綠色生產、產品及宣揚環保意識；「服務品質卓越獎」的5間企業有六方精機、旭亞系統設計、金賓汽車、怡仁醫院及華夏航科，強調以「人」為本的服務態度，提供超越客戶期待的服務；「青年創業卓越獎」的5間企業有日文科技、棋苓、超能高新材料、樂千及螞蟻的家，勉勵桃園青年發揮挑戰自我的創業家精神。

市府表示，24家績優企業皆是各行各業中的佼佼者，即便在創業初期或經營過程中並非一帆風順，仍靠著「堅持」的信念刻畫出璀璨耀眼的實績，創造無數工作機會與產值，期許能以多元發展的創造力，帶動桃園產業發展與經濟成長。

(中國時報)