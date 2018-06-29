國發會接管 改造別再吹泡泡

史祝賢表示，盼望中央改造活絡計畫能真正落實，不要再讓村民失望。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

中興新村為未來究竟何去何從？中興新村榮景促進會理事長史祝賢表示，經歷20多年，望著中興新村從榮景到沒落，高達7成的村民可說是「被騙到麻木了」，希望這次中央不要再吹美麗的泡泡，能真正落實改造成功。

史祝賢曾任3屆光華里長，也是省府員工第二代，他指出，看著中興新村這麼好的地方沒落，戶口從2100名里民掉到700多，中央、地方開了無數次會，每次村民心中充滿著期待，最後結果卻一再失望，如果看不到中央編列預算修繕辦公廳舍或宿舍，村民覺得政府改造中興新村又「玩假的」。

史祝賢認為，中興新村應當依循原本行政園區的脈絡做整體規畫，如果「首都疏壓」計畫讓部分中央部會來到中興新村，無論公務員、眷屬或洽公民眾，都能帶來新血，活絡嚴重老化的空間，盼望政府應當兌現部會遷移至中興新村的支票。

南投縣文化資產審議委員梁志忠表示，樂見中央接管中興新村，國發會層級相當高，執行案子有助於跨部會的溝通，不用層層報上去，個人對於國發會寄予厚望。

但梁志忠也指出，省府整個廢掉，有如歷史抹滅掉，省府與庶民的距離很貼近，扮演與中央連結的橋梁，如全部歸零，相當可惜，建議不要全部裁撤，可保留基本員額，保存省政府時代的台灣發展軌跡。

(中國時報)

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