線上打Gam學 另類暑假作業

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中國時報
／台南報導

另類暑假作業！漫長暑假來臨，一旦欠缺規畫往往導致學習空窗期，造成開學後學科能力下降，台南市教育局今年與台大教授葉丙成推動「台南fun暑假，線上打Gam學」，鼓勵3到8年級學童暑假連結PaGamO遊戲學習平台，進行個別化學科複習。

放暑假不再「放牛吃草」，教育局指出，推動PaGamO暑假線上作業，提供學校規畫另類暑假作業，也鼓勵孩子能夠藉由連續的學習任務，持續精進學力。教育局也提醒家長從旁把關，勿讓線上學習造成眼睛負擔或玩遊戲的藉口。

教育局另也推出自己的網路暑假作業主題活動，包括鼓勵學生以具體行動參與守護環境的「氣候變遷守護環境GOGOGO」、思考面對環境變遷因應之道並應用於日常生活的「防災網路暑假作業競賽」，多元網路活動將豐富學童暑假的學習。

「台南fun暑假，線上打Gam學」是介接PaGamO團隊推出全國暑假線上作業活動，PaGamO線上平台以遊戲雙周發布學科任務給學生，連續5個任務，維持學生假期學力不中斷。每項任務包含國、英、數、自然與社會5學科題目，學生必須完成前一學年度課程複習，才能進行遊戲，老師也可透過平台系統隨時掌握學生暑假學習狀況。

除了學科任務外，平台也提供包括美學任務、布袋戲知識與音樂素養等核心素養題可供學生挑戰

針對葉丙成教授提到，「PaGamO暑假作業刺激孩子學習動機，以少量多餐方式複習學科，避免產生假期滑坡。」教育局響應「防止弱勢孩童假期學力滑坡計畫」，鼓勵學校暑假期間開放電腦教室資源，並安排人員指導弱勢孩子參與暑假線上作業活動，提供弱勢孩子即使暑假也能在學校「充電」。

(中國時報)

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