宜蘭溫泉浴衣 徵求設計高手

宜蘭縣政府舉辦「宜蘭溫泉浴衣設計票選活動」，邀請服裝設計高手，打造出宜蘭的專屬溫泉浴衣。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭溫泉名聞遐邇，慕名而來的各地遊客絡繹不絕，宜蘭縣政府今年辦理「宜蘭溫泉浴衣設計票選活動」，邀請各方服裝設計高手們以結合宜蘭在地文化元素，打造出宜蘭專屬浴衣，縣府期待藉由設計好手，將宜蘭特色與浴衣做完美結合，為宜蘭溫泉季增添獨特性。

宜蘭縣政府工旅處表示，「宜蘭溫泉浴衣設計票選活動」，希望能廣邀各方設計好手，設計出宜蘭專屬的特色溫泉浴衣。作品除結合宜蘭在地文化意象，並兼具實用性與創意表現等項目進行評分，在10月27日配合「2018宜蘭不老溫泉季活動」在礁溪溫泉公園舉行走秀決選。相關活動可至宜蘭勁好玩網站-最新消息（https://travel.yilan.tw/zh-tw/news）查詢。

另外，宜蘭椅設計大賞今年已邁入第6屆，至今累積超過4000件參賽作品，今年還新增「懷德居文化基金會」及「台灣家具產業協會」提供的特別獎，競賽總獎金高達85.6萬元，將近是去年的2倍，宜蘭縣文化局廣邀各方設計好手參加競賽拿獎金。簡章詳情可至宜蘭椅官方網站http://www.bluedragonart.com.tw/ycdaward/，或洽02-77308830轉2030、2020查詢。

(中國時報)

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