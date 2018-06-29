特色飯店自救 嘉義入盟搶客

2018年06月29日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

陸客團不來，年金改革7月上路，恐再衝擊台灣觀光產業，為衝破大環境嚴峻考驗，「台灣特色飯店聯盟」不斷擴大合作版圖，28日正式與嘉義縣市4家飯店業者結盟。

台灣特色飯店聯盟總召集人胡智鈞形容，聯盟串連是以「米其林指南」的概念出發，要把不同區域特色的飯店拉在一起，讓消費者因住宿更進一步認識當地的特色。

2016年12月在台中成立的台灣特色飯店聯盟，目前聯盟成員包括台中、高雄與台東3縣市飯店旅館業者，昨再加入嘉義聯盟，成員數已達到17家飯店。

胡智鈞進一步透露，聯盟版圖即將擴大到宜蘭，以另類團體仗模式，在艱困經營環境中出奇制勝。

這次成為嘉義特色飯店聯盟一員的業者分別為布袋海漾行旅、佳仕堡商務旅館、奮起湖大飯店和蘭桂坊花園酒店。

嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍表示，嘉義市主推的「山海戀」遊程，不僅受到交通部觀光局的肯定與補助，未來也會和嘉義特色飯店聯盟資源整合，讓嘉義地區觀光產業、旅館飯店與商圈業者都能夠一起前進，衝破大環境考驗。

為慶祝嘉義特色飯店聯盟成立，4家飯店聯合推出了優惠方案，「抵嘉有恐龍優惠住宿」活動，旅客只要入住4家飯店中的其中1家，就可獲贈嘉義文化創意產業園區恐龍展門票；此外，另持台灣特色飯店聯盟會員卡的消費者，從7月1日到9月30日，可以憑會員卡到4家飯店免費吃早餐。

嘉義市長涂醒哲27日晚上也宴請各地聯盟成員，除肯定聯盟的成立，也說觀光絕對不能單兵作戰，愈是艱困，愈是需要大家團結一心，聯盟也預估，因為和嘉義飯店結盟，預估這波會員募集至少可增加2000名、約25％成長率。

(中國時報)