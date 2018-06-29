國道3號南港聯絡道縮減 天天塞爆

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

高速公路局為改善國道3號主線車流，5月30日起將南港聯絡道南下路口從2車道縮減為1車道，卻造成大量車輛回堵，原本1分鐘路程要塞20分鐘，用路人大罵是「白癡政策」；市議員高嘉瑜不滿高公局只顧國道主線順暢，卻無視閘道跟台北市區道路回堵，怒批「以鄰為壑」。

議員批以鄰為壑

南港聯絡道縮減為1車道後，尖峰時段開放路肩供大客車通行，盼改善國3主線壅塞狀況。不過，高嘉瑜接獲民眾抱怨，尖峰時段要上國道，現在卡20、30分鐘，甚至回堵到環東大道、南軟和橫科路等鄰近道路，「沒改還沒塞，改完天天塞」。

北市交通局科長張生萬直言，曾建議最好平日維持2車道，假日再縮減為1車道，但未被採納；北市交控中心則從車輛偵測數據發現，車道縮減至今有5次時速低於40公里，甚至2次低於20公里，民眾抱怨連連。

民眾怨卡20分鐘

用路人洪先生不滿說，他從汐止開車到中和，以往只要花16分鐘，現在卻要40分到1小時，諷刺的是，在閘道塞了半天，也不見大客車通過，高公局還自信滿滿說車速有提升，實在很誇張。

高公局安全考量

高公局交管北區養護工程分局科長張則斌解釋，縮減車道主要考量安全跟秩序，避免國道警察需站在匯流處冒險將車輛擋下來。剛改善時壅塞情形確實嚴重，現在已大幅改善，上閘道雖從1分鐘變成7分鐘，不過國道主線時速提升20公里，節省7分鐘，對多數用路人是利多於弊。目前標線標誌沒辦法做到假日禁止、平日開放，會與北市府保持聯繫，再彈性提出因應方案。

(中國時報)