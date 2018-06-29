新北蛋黃酥競賽 廣發武林帖

新北市府舉辦蛋黃酥大賽，經發局長張峯源（左二）特地換上古裝，品嚐法國名廚與糕餅達人製作的馬卡龍及蛋黃酥。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

蛋黃酥是台灣知名美食，新北市年年舉辦競賽，鼓勵店家做出最好吃與最有特色的蛋黃酥，新北市府經濟發展局28日宣布，2018第八屆新北市蛋黃酥競賽即日起廣發武林帖，邀請各地糕餅高手報名參賽，期盼能做出媲美法國馬卡龍、義大利提拉米蘇與德國黑森林蛋糕的「台灣蛋黃酥」。

創意巧思 味覺新享受

經發局長張峯源指出，新北市蛋黃酥節今年邁入第八年，有鑑於前幾年競賽刺激下，參賽的糕餅師傅發揮創意巧思，不僅打破蛋黃酥傳統與既定外型，更是不斷變化蛋黃酥味道，加入各式各樣新口味，創造視覺與味覺的雙重享受。

張峯源表示，法國馬卡龍、義大利提拉米蘇、德國黑森林蛋糕這些美食，都是每個人耳熟能詳的國際知名美食，但台灣蛋黃酥美味程度絕對不會輸，更是代表台灣美食文化的糕點，也是國人與觀光客送禮的最佳伴手禮。

開拓市場 風味更多元

張峯源說，期盼今年的蛋黃酥競賽也能持續展現不同的風貌，糕餅達人們發揮巧思創意，再次掀起經典與創新的蛋黃酥新革命，同時也幫助糕餅業者開拓更多元的市場。

經發局表示，蛋黃酥競賽徵件即日起至7月31日，以傳真或郵寄接受報名，凡是商業登記於新北市，且符合衛生講習規範的店家皆可參加，8月10日初賽以分區評選出區冠軍，8月26日在新北市府市民廣場進行冠亞軍決賽。

(中國時報)

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