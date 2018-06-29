選戰看板 就是要你多瞧一眼

2018年06月29日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 邱立雅、／竹縣報導

年底選戰逼近，參選人紛紛換上新形象看板，投入縣長選戰的副縣長楊文科，看板走白色清新風，拉近年輕族群距離；民國黨徐欣瑩則是以專業、理性形象為主；鄭朝方選用民進黨代表色綠色為基底發揮。網路上討論度最高的非林為洲莫屬，一張挖空人像只留柴犬的「被做掉了」，讓人深深感受他的不滿與委屈。

年輕活潑 拉近距離

無選戰經驗的楊文科，已換過不少次看板，有與前行政院長張善政的合影，或是以白色為底的清新風格，近日也有以藍色為代表色的看板，強調政黨色彩。因為楊文科對上的勁敵徐欣瑩、鄭朝方，對手年紀較輕，他在整體造型上與看板都走清新風，搭配無害的「可愛笑容」，試圖營造年輕感，想拉近與選民距離，甚至臉書操作都避免讓人聯想年紀，27日在粉絲頁貼上溫馨抱孫照，隨即刪除。

具有立委選舉、總統副總統選舉經驗的徐欣瑩，看板造型均著西裝，強調專業形象、領袖氣質，徐欣瑩團隊也透露近日將再換新看板，同樣將以理性、專業為主軸，並搭配具有政黨色彩的金黃色，臉書也放上活潑影片，拉近與選民距離。

逆向操作 製造話題

年紀最輕的鄭朝方則採民進黨綠色為基底，各種漸層綠色營造質感，與粉絲頁的照片色調相近。鄭朝方出席各場合都以淺色系襯衫為主，清新大方的形象淡化民進黨背景、模糊鄭家色彩。不過近日鄭朝方粉絲頁影片從綠轉換為紅色，讓人摸不著頭緒。

早早表態投入縣長選舉的林為洲，日前看板換上挖空人像，搭配「是的，我被做掉了」字句，凸顯無奈與委屈，話題性十足。

(中國時報)