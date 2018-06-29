中市議員選戰 國民黨民進黨各提35席

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

民進黨提名35席加上新人的投入，期望在下屆能夠拿下過半，以利市政推動。

年金改革引爆公教軍警強烈反彈，直接衝擊年底九合一大選！台中市議會國民黨團為公教警消爭權益，期能尋求年底選票再支持；民進黨則從中央到地方透過執政優勢，以建設蠶食鯨吞原泛藍的鐵票區，下屆市議員藍、綠各高額提名35席，志在正、副議長寶座。

需合縱連橫 方能穩登大位

台中市議會本屆63席市議員，下屆山地原住民及東南區各增1席，國、民兩黨各提名35席角逐，期能拚過半33席，拿下正、副議長寶座；但兩黨仍需仰賴和親民黨、無黨及時代力量的合縱與連橫運作，方能穩登大位。

國民黨26席老將全數獲得提名，引起新人不滿，抨擊「老將不退、新人沒機會」；老將面對新人強勢攻城掠地、急於固守城池。民進黨提名35席中有26席現任，老將同樣面臨新秀瓜分選票的極大壓力；如新潮流的「新五力」及市長林佳龍的「正國會」子弟兵，不容小覷！

台中市16個選區中，目前以第5及第13選區戰況最激烈！第5選區應選6席，國民黨提名羅永珍、吳顯森、賴朝國及新人徐瑄澧；民進黨提名蕭隆澤、張雅旻及新人林義偉、周永鴻共8人角逐6席。兩黨老將同樣面臨腹背受敵，尤其民進黨兩位新人有強勢派系及行政資源奧援，勢在必得。

新秀有靠山 老將不敢大意

政壇人士分析，第13選區大里、霧峰，國、民兩黨各提名4、5席要角逐6席！新秀背後都有勢力支持，讓老將絲毫不敢掉以輕心，不到最後關頭，輸贏難料！

(中國時報)