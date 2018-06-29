嘉義市長選戰白熱化 三強鼎立

嘉義市議長蕭淑麗（左二）與工商農界人士喊出拚經濟。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市長涂醒哲（右）、前嘉義市長黃敏惠（左）出席活動同框。（廖素慧攝）

年底嘉義市長選舉呈現2女1男互尬政績、政見的戰局，嘉義市議長蕭淑麗28日號召士農工商界人士相挺，高喊「拚經濟」，現任市長涂醒哲行銷3年政績拚連任，回鍋參選的前市長黃敏惠則回顧昔日執政9年的政績，形成三強鼎立之勢。

無色覺醒 民眾多認同

蕭淑麗28日號召嘉義市農會理事長劉明澄、嘉義市商業會理事長蔡隆基、嘉義市體育會理事長孫貫志、前嘉義市工業會理事長陳建言、總工會理事長方勝農、嘉義市退休軍公教協會理事長黃義誠等人，挺身而出，並喊出「拚經濟」訴求，促進北港路開發，繁榮嘉義市的門面。

蕭淑麗說，在地經營3年多，從4月下旬至6月27日，2個多月辦了26場市民開講活動，每場次參加民眾從千餘人至百餘人不等，顯示藍綠政黨惡鬥，越來越多民眾無色覺醒，認同她的理念，預計7月續辦8場市民開講，8月3日成立競選總部。

前任現任 政績比一比

涂醒哲爭取連任，在各大小活動行銷3年政績，繼去年騎腳踏車深入84里走透透的行腳，探訪民情，5月底起展開市政聯合宣導會，在廟口、里集會所、公園將陸續辦10場，每場次約300至500人，已開設的競選總部預計8月中旬舉辦成立造勢大會。

前市長黃敏惠執政9年，比政績，自然不落人後，網路媒體首波宣傳即以「回顧政績」為主軸，搭配國民黨固本專案在廟口、里活動中心辦活動，喚起民眾對過往市政建設的記憶，幕僚透露，預計8月上旬成立競選總部。

(中國時報)

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