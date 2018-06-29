公托新政 保母轟變相減薪

高市議員陳麗娜（右二）28日與50位保母代表合開記者會，強調公共托育新制每月雖發給家長6000元補助，但相關配套混亂，反而損及保母權益。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

公共托育新政8月即將上路，高市議員陳麗娜28日與50位保母代表合開記者會，強調每月雖發給家長6000元補助，但配套混亂，加入準公共保母反而實質減薪，擔心屆時優良保母全退場，地下黑市保母恐怕崛起，托育品質更難控管。

政府持續剝奪福利

高雄市褓姆協會常務監事張瑛琇說，高雄每日10小時的日托約每月收費1萬5000元，副食餐點、冷氣水電、三節及年終獎金則另計，但新制上路後，準公共保母收費必須低於購買價格上限，也就是在1萬5000元之外不能再另外收費，等於變相減薪。

她痛批，政府持續剝奪保母福利，健檢、意外險都取消了，連在職訓練都說沒預算，安全設施也都是保母自費裝設，「政府沒補助過我1毛錢，憑什麼把手伸進我的口袋，掏走我應有的收入？」

輔導結業保母考照

高雄市褓姆協會理事長張美寧則說，新制僅納入本科系畢業的學歷保母及證照保母，上過訓練課程但未考取證照的結業保母卻被排除，然而，市場上證照保母、結業保母約1比1，呼籲政府給予結業保母足夠時間輔導考照，否則等於是斷了她們的生計。

另外，旗山一名葉姓保母指出，新制僅補助1對2以上的托育，可是偏遠山區家長多半自己帶，或是送公托，在宅保母通常是1對1，未來不知道該怎麼辦；台灣保母總會理事長鄧彩媚強調，新制目前已傳出不少瑕疵，保母姊妹們很擔心權益受損，盼獲政府重視。

國民黨籍高市議員陳麗娜則說，公共托育新政不符合人性，若要減少保母所得，恐怕沒人願意簽「賣身契」加入準公共保母，像這種不成熟的政策希望政府暫緩實施，等討論周詳再上路。

(中國時報)

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