北捷按里程計價 少搭2站反變貴

2018年06月29日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

有民眾發現，搭台北捷運文湖線自葫洲站往動物園方向到忠孝復興站，相比搭到中山國中站，不但站數較多、時間也較長，但單程票價卻反而便宜5元，質疑北捷計價方式不合理；北捷對此解釋，票價依里程最短路徑計算，非以站數計價。

北市議員葉林傳接獲民眾陳情指出，搭文湖線從葫洲站上車，往動物園方向要到忠孝復興站，期間經過11站、約23分鐘，單程票為30元，但往同方向搭到中山國中站下車出站，只經過9個站、約19分鐘，單程票竟要35元，反而比較貴。

北捷表示，葫洲站至忠孝復興站，最短路徑為搭乘至南港展覽館站轉乘板南線，里程10.5公里，如果選擇全程搭文湖線，里程則為14.3公里，但不論民眾選擇哪一種搭乘路線，均以對民眾有利的最短距離10.5公里訂價，單程票價為30元。

至於葫洲至中山國中站，最短路徑為直接搭文湖線，里程12.1公里，若經由板南線轉乘到忠孝復興站，再二次轉乘到中山國中站，里程為12.7公里，以最短距離12.1公里訂價，單程票35元。

但民眾仍不滿抨擊，多數人從葫洲站搭車去忠孝復興站，通常都是一車到底，不會選擇到南港展覽館站上上下下搭電梯轉乘，結果葫洲站直接搭到忠孝復興站比搭到中山國中站遠，卻還比較便宜，實在不合理。

(中國時報)