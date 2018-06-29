金工獎 台灣藝術家成績斐然

2018年06月29日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

第六屆「新北市國際金屬工藝大賽」落幕，台灣藝術家成績斐然，拿下首飾組及器物組金、銀、銅等大獎，得獎作品即日起在黃金博物館展出，市長朱立倫28日前往觀賞，對藝術家巧思與優秀作品讚嘆不已，頒獎鼓勵得獎者持續創作，將工藝化成商品，再將商品行銷到全世界。

新北市府新聞局表示，本屆金屬工藝大賽水準極高，全球22個國家的金工創作者來台競技，台灣藝術家奪下首飾組及器物組的金、銀、銅獎，顯見台灣金屬工藝創作者技藝超越國際水準。

朱立倫28日特地前往黃金博物館參觀，首飾組金質獎得主葉方瑾介紹作品「Homeward impressions pickled in the sea」，以銀、紙為創作媒材，靈感來自對故鄉澎湖的懷想；器物組金質獎得主王以安作品「殘響物」，則是她發現收藏的骨骼表面有許多小孔洞，進而臆想為神經互相連結遺留下的洞孔，存在著一種浪漫詩意的猜測。

朱立倫說，在展出中看到很多年輕優秀藝術家的傑出創作，感到非常感動與驕傲，先前到上海參訪，曾到台灣年輕人打造的「麥可將文創園區」參觀，園內藝術家就將工藝成就化為時尚飾品及日常生活用具，他也樂見台灣藝術家未來也能將創作變成商品，行銷到國際各商場。

(中國時報)