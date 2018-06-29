金瑞龍爭取 打造首座親子館

2018年06月29日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府推行「新北綠家園」專案計畫，從2011年至今年1月已規畫逾280處、面積超過180公頃的簡易綠美化。新北市議員參選人金瑞龍表示，除了簡易綠美化外，新北市長期欠缺以「親子」為主題的室內休憩空間，未來將爭取打造新北首座親子館。

新北市政府今年6月啟用中和員山公園，打造長達20公尺彩繪溜滑梯，還有親子滑草坡、室外滑索道等3大亮點遊具，彷彿一座小型遊樂場，另外，設計中考量弱勢民眾需求，園內旋轉盤規畫輪椅閘門及設置扶手，讓身心障礙、行動不便民眾也能參與其中。

金瑞龍表示，市府近年來積極改造公有地活化，中和員山公園成為民眾喜歡休憩場地之一，另外，市府推行「新北綠家園」專案計畫，7年來成果豐碩，讓市民有感，住家附近的閒置公有地，搖身一變成為綠美化的休憩空間，如此良善政策待侯友宜接棒繼續推動。

但他認為，除了戶外休憩空間外，新北市至今沒有一座專屬於「親子」的室內活動空間，未來將向市府爭取興建新北首座「親子館」，打造孩童成長樂園。

尤其因大環境等因素，父母不太敢多生小孩，少子化現象越來越嚴重，一座以親子為主題的室內空間，可以提供更舒適的環境及課程，不僅增進親子關係，另外，活潑多元的課程更可以激發孩童創意，亦不會因為天氣等因素，影響孩童活動空間。

(中國時報)