「解密科技寶藏」特展 大開眼界

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

經濟部技術處舉辦「解密科技寶藏」特展，推出高科技創新研發成果，戴上錶式手勢控制裝置，可遙控機械手臂，火紅娃娃機也可隔空夾取，智慧手術眼鏡也可透過導航及定位技術，提升醫療手術精確度，令人大開眼界。

「解密科技寶－眾力方程式」特展今日起在台中文化創意產業園區登場，經濟部整合轄下工研院、資策會及精機中心等17個研發法人研發成果，展示智慧機械、綠能科技、生醫產業及循環經濟等創新科技及全球趨勢應用，並模擬未來城市場景，分為生產製造、健康醫療、創新生活及智慧環境等4大展區，展至7月22日。

經濟部主秘陳怡鈴致詞時表示，「解密科技寶藏」特展從2014年舉辦迄今，已累積27萬參觀人潮，促成超過500件技術洽商。今年展出5+2產業創新政策成果，邀各界來尋找促動產業成長及升級的寶藏。展場更以互動體驗手法展示，希望吸引校園師生、產業及民眾參與。

台中市府秘書長黃景茂指出，主辦單位整合中部6個法人參展，展現13項科專成果。世界花卉博覽會將年底在中市登場，工研院協助研發自動駕駛中型巴士作為接駁車輛、資策會也協助規畫智慧農業主題，展現科技實力。

金屬工業研究發展中心副處長邱振璋說，製鞋業勞力密集，但打粗及黏合作業因材質多樣而難以自動化，新研發機器手臂透過3D掃描等技術克服重重困難，目前正導入台灣業界。

(中國時報)