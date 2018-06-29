鳳梨價崩 農民甘願放乎爛

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中國時報
張亦惠／嘉縣報導

現正值鳳梨採收季，今年鳳梨盛產，目前嘉義產地收購價1台斤約1至3元，部分產地出現棄採現象「甘願放乎爛」，就連運銷生產合作社欲將鳳梨贈送給食品加工廠都被回絕「囤沒路」。

過去外銷需求量大，台糖釋出農場用地提供農民契作鳳梨，目前外銷量減少，鳳梨回流國內市場，供過於求，影響國內鳳梨收購市場價格。專營鳳梨採購、外銷的鼎鑫生活事業戴先生表示，雖不像外傳完全沒外銷，但以他們公司來說，這幾個月銷大陸的量相較去年，大約僅剩1/10，大陸採購意願低，只能看著心血堆積成山。

經營果菜運銷合作社的簡姓負責人說，目前全台種植面積約1萬5千公頃，每日採收產量約為500-600萬斤，國內需求（含加工廠）每日約300萬斤，餘皆外銷。

農民簡先生說，種植1公頃鳳梨成本約40–50萬元，以目前價格來看，1公頃收成後價格約只有10–15萬。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，農會有聯絡中油協助收購鳳梨，下周一會以1台斤10元收購2萬斤，希望拋磚引玉，讓有意願的企業幫忙農民將鳳梨銷售出去。簡姓負責人表示，這種方法並非根本之道，重點是如何打開外銷市場。未來1周若情形沒有改善，不排除到農委會陳情。

(中國時報)

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