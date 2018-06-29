金門百年老校 占比排第一

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中國時報
／台北報導

教育部27日公布「106學年國小百年老校概況」，發現金門縣百年老校占比31.6%最高，約3所即有1所是百年老校；相應的百年老校學生占各縣市國小學生比率也是金門縣54.2%占比最高，平均每2位國小學生就有1位就讀百年老校。

學校是教育的場所，歷史悠久的學校，除培育出無數的優秀學子外，更見證教育的蛻變與發展，校園中的古蹟、歷史建築或老樹，除具有文化教育意涵外，更是老校友校園生活的共同回憶。根據教育部統計，至106學年，全國計有385所國小百年老校，占全部校數的14.6%，其中建校時間以在1898年56所、1899年29所及1917年28所較多。

國小創校歷史最悠久的是台北市立士林國小及國立台東大學附小，迄今校齡122年，106學年學生數分別是1009人、1014人，近10年各減為47.6%、22.9%；而次高校齡121年的學校計10所，分別是台北市3所，新北市、台中市、台南市、宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣各1所。

按385所國小百年老校分布區域觀察，106學年以台南市43所最多，其次是新北市35所，再次是屏東縣28所、台中市及彰化縣均是27所；若以百年老校占各縣市校數比率分析，以金門縣31.6%最高，約3所即有1所是百年老校。

若以百年老校學生占各縣市國小學生比率來看，金門縣54.2%占比最高，平均每2位小學生就有1位讀百年老校。

(中國時報)

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