搶救即期食物 12社區冰箱啟用

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中國時報
／高雄報導

為避免即期食物的浪費，高雄市三民區阿福食物銀行28日啟用12處社區冰箱，推廣愛物惜福、關懷弱勢；民進黨高雄市長參選人陳其邁受邀出席啟用典禮，允諾配合推動食物銀行法制化，促使弱勢照顧更完善，服務更多需要幫助的民眾。

根據環保署2017年的統計，台灣一天的廚餘量約6100噸，可以裝進約300輛的卡車，其中有近1000噸、相當於50輛卡車的食物，都進了垃圾處理廠。

主辦單位高雄市慈善團體聯合總會希望透過社區冰箱的力量，變成耕耘在地的一個愛惜食物、分享食物及扶助弱勢的透明窗口，讓社區的賣場、水果攤、菜攤、麵包店及民眾都能積極參與，共有11個在地的公益慈善組織辦理社區冰箱的服務。

高慈總理事長蘇金樹感謝各界幫忙，他特別提到，一名長期資助阿福食物銀行的盧阿姨行善不求回報，曾有一回，她給工作人員幾箱賣相頗佳的根莖類菜，理由是已經答應食物銀行，她擔心多休息的幾天裡沒東西給食物銀行，令工作人員感到相當溫暖。

「市府要做人民及社福團體最堅強的後盾！」陳其邁許諾未來推動弱勢優先、社區優先、服務優先，將現有254個照顧據點翻倍至500個，並引進營養師提升食物銀行服務品質，結合科技、醫學中心資源、農業產銷平台，將資源真正送到有需求的民眾手上。

(中國時報)

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