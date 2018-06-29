施政利器 大數據論壇登場

2018年06月29日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

大數據時代來臨，新北市府及台北市府28日聯手舉辦的「2018雙北社會安全大數據交流論壇」，邀請衛生福利部長陳時中及多位衛生安全專家參與，論述如何運用大數據推動社會安全政策及配合政府施政的經驗，讓科技力量守護市民安全與健康。

新北市府社會局指出，大數據論壇研討會為期2天，由新北市及台北市社會局、智庫驅動公司、開拓文教基金會共同舉辦，探討「跨域合作」、「運用科技提升服務效能」、「以實證為基礎」、「預防勝於治療」等核心概念，提出如何將大數據分析應用在各領域經驗及策略。

新北市府社會局長張錦麗及台北市府社會局長許立民，會中分別提到近年運用大數據分析、輔助推動社會福利的經驗，將過去專業社工登錄的風險紀錄資料，統計、分析後找出個案風險因子，並及早發現風險高的個案，讓社工能夠更加精確鎖定目標，防範受輔對象再受傷害。

市長朱立倫也說，新北市府近年來廣泛大數據分析及制定各項政策，警察局利用大數據揪出目標，進而破獲規模龐大毒品案、強化公共安全；社會局透過大數據分析，建立社會安全防護網，預防受虐施暴案件發生，成效有目共睹。他希望透過大數據論壇分享新北市府經驗，與各界專家交流，探討各項優化政府施政服務的有效策略。

(中國時報)