中美較勁 台海成新隱患

2018年06月29日 04:11 中國時報 蔡東杰

歷經數年在戰爭邊緣徘徊，隨著「川金會」終於成功落幕，儘管未來依舊存在諸多變數，朝鮮半島情勢短時間內趨穩應可預期。於此同時，由於今年以來中國大陸飛機、船艦多次繞島巡航，甚至遼寧號航母也在台灣東部海域進行演練，加上兩岸官方交流自2016年以來持續低迷中斷，因此，台海問題是否繼朝鮮半島之後成為新的區域安全隱患，自然成為各方關注之焦點。

雖然大陸官方以所謂「神邏輯」來駁斥美國在半島局勢趨穩後，將轉而插手台海問題的說法，但看來這並非全然空穴來風。

目前正於中國大陸訪問的美國國防部長馬提斯，不僅在6月初的「香格里拉對話」中，強調美軍將繼續留在印太地區以應對中國威脅，還指出將與台灣提高防衛合作關係，接著又於「川金會」後數日，在美國軍校致詞指出，中國正以增強版的明朝模式，試圖在全世界恢復「朝貢體系」。事實上，這並非他首次如此描述，早在2017年2月，馬提斯便曾將當代中國的對外戰略比擬為重建明朝的朝貢體系。

進一步來說，美中關係之緊繃源自雙方能量拉近的現實，早自2012年「再平衡」戰略浮現以來，美國不但持續視中國為潛在對手，更重視雙方爆發衝突的可能性。例如蘭德公司在2017年底便發表報告指出，美中爆發衝突的可能正持續升高當中，至於朝鮮半島、南海與台灣海峽則是最可能引發對峙的地點。

此一判斷隨即反映在2018年1月五角大廈最新的《國防戰略報告》中，該報告將中國和俄羅斯列為美國的最重要對手，並指出她們的威脅遠超過恐怖主義。據此，馬提斯也在2月眾議院聽證會中再度表示，國防部的主要優先事項是與中國和俄羅斯的長期戰略競爭。

類似的競爭意識既延續至5月分美國取消邀請中國參加環太平洋軍演，以及馬提斯在「香格里拉對話」中的發言，也可說明美國參議院日前通過2019年《國防授權法》草案，建議美軍應適度參加台灣軍演的思考背景，更證明於台灣將參與美國在索羅門群島海軍演習的發展，而後者將是自中美建交以來，台美雙方首度對外公開的聯合軍演。

當然，作為長期霸權與外交老手，美國亦深知「軟硬兼施」的必要，因此即便屢屢發言強硬，馬提斯仍成為4年來首度訪華的國防部長，並自稱此行為「傾聽之旅」，目的在推動雙方之深度對話。相對地，中國國家主席習近平也藉此機會重申「在涉及中國主權和領土完整問題上，老祖宗留下的領土一寸也不能丟」的立場，相較美國近期頻頻拉高與台灣互動層次，不啻是意在言外之明顯暗示。

可以這麼說，即便在某種邏輯層面上，台海未必成為半島情勢緩和後的衝突轉移目標，畢竟近期美中對峙意識日趨強烈，不僅在安全議題上你來我往，更別說仍無降溫跡象的貿易大戰，在此情況下，台灣既於歷史上長期身為美中關係之變數來源，地緣上又處於避無可避之鄰接位置，一旦情勢失控，成為美中衝突外溢對象之可能性絕對不低，至於其影響，則有待政府與人民共同深思了。（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)