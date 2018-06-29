台灣的「選舉上癮症」

2018年06月29日 04:11 中國時報 林谷芳

報載世界衛生組織已將「電玩上癮」列為疾病。癮，其實出現在不同生命的不同面向中，有癮，不見得就是壞事，而世衛組織又是個醫學機構，要將癮直視為病，更不是隨意之舉，例如菸有菸癮，但要直接視之為病，就顯得牽強，

會視「電玩上癮」為病，主要不外兩端，一是它可以讓人不可自拔，一是會引起嚴重的身心崩頹。電玩上癮，全神貫注，不眠不休，常有勞死猝死於機台前之事，而即便不如此，生活諸事皆廢，更不用說久坐勞神帶來的許多身心毛病。

「電玩上癮」是新時代的產物，科技發達，讓遊戲者可以在虛擬世界中如臨實境，你既能變換角色，又可重覆失敗直至成功，遊戲本身的設計且富趣味性、挑戰性，人在這裡就容易「找到自己」。但虛擬畢竟是虛擬，在虛擬世界中找到自己往往也意味著就在現實世界中逃避自我，也因此，為此所付出的成本就不在現實世界中的我考量之內。

認定「電玩上癮」是病，也還不只就個人身心健康考量，事實上它已成為普遍現象，不正視，就不知將付出多大的社會成本。

遊戲，許多人愛玩，但愛玩歸愛玩，卻也不否定遊戲常過度的事實，也不認為視「電玩上癮」為病有多不應該。但同樣是癮，另一種癮，在台灣的我們對它的警覺性卻幾乎沒有。

這癮，叫「選舉上癮」。

選舉是台灣的全民運動，說它是一種癮頭，因為社會上許多人幾乎已不能一天沒有它。君不見，剛選完總統、立委，就又選市長、議員，剛把這任選出，就又開始下任選戰的布局叫陣。大環境如此，個人也一樣，不只同一個位置選上了就得想如何連任，有人更可以從立委選到議員，選到鄉鎮長乃至里長。總之，不選，就不知下面的人生該如何走。

就是這樣全民的選舉上癮，所以我們有幾個電視台，尤其是靠選戰維持收視率的綠營電視台，就有全年不斷的政論節目，而雖美其名為監督施政，但實際就在選舉，所以其中抹黑造謠、含血噴人可以順理成章，因為種種作為的目標其實只有一個──選贏，贏了什麼都有，一次贏不夠，還得每次贏，美其名的「轉型正義」其實也基於這樣的考量，將對手永遠打趴，在一次次選舉中取得施政的權力，就能遂行自己的所欲。

說選舉上癮，許多人會先聯想到政客，但其實政客並不真選舉上癮。他們非常清楚權力利益才是他們所要的，如果不選舉就能永遠坐於斯位，他們才不選舉呢！而選舉場子固然能讓人血脈賁張，卻遠不及選贏所得的利益實在。

贏，是王道；要贏，就須煽動情緒，最好能用意識形態激發熱情，綁架選民，選舉要越熱越好，越熱就能越走偏鋒，越熱就越能是非不顧，越熱就越能起相乘效應，狂熱的選民就會走在前鋒，幫你衝鋒陷陣。

情緒是這樣被煽動的，意志是這樣被綁架的，但多數人卻樂此不疲，因為在這裡可以互相取暖，可以有共同的敵人，生活的不順都可以歸罪於他，所以「國民黨不倒，台灣不會好」，而國民黨倒了，台灣仍好不了，是因為黨國的餘孽太多，要堅壁清野，就還得歷經一次次不斷的選舉才能完成。

當然，除了取暖，除了共同敵人，除了生活的不順有歸罪的對象，「選舉上癮」能讓我們如此樂此不疲，還因它關聯於「普世價值」，誰敢說主權在民可以打折扣，誰說我們犧牲了現實來完成這普世價值，不是崇高的正義之舉！

說電玩上癮會讓人活在虛擬的世界，選舉上癮何嘗不然，只有到當事人趴在機台上時，那癮才真讓人感覺到痛，只有到台灣沉淪到無以轉身之際，也許我們許多人才能知道，原來選舉不等於主權在民，更不直接就是普世價值。要實現主權在民的方式可以有多條管道，也須有許多配套，而選民的自覺永遠是個關鍵，否則更多時候，選舉就是政客玩弄我們的工具，是我們做為犧牲的砧板。（作者為台北書院山長）

(中國時報)