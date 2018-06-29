2018年06月29日 04:11 中國時報 周玉山

考試院的公務人員保障暨培訓委員會最近報告高考錄取人員的基礎訓練，其中「政府採購法與案例解析」這門課有6小時，是「憲法精神與政府組織」的2倍，《政府採購法》與憲法孰輕孰重？去年，《採購法》成為民眾答覆媒體的第一惡法，也是公務人員的一大惡夢，如謂不信，請讀一遍全文，當有窒息的感覺。或許因為如此，這門課有如救命丸，受到歡迎。

但是，憲法不更是大家的救命丸嗎？沒有憲法，總統無法就職，政府無法成立，人民的權利也無法保障。民國38年中華民國政府播遷台灣，帶來人才、軍隊、黃金和故宮文物等，更帶來《中華民國憲法》，大家方得以安身立命。毛澤東曾說：「台灣在蔣介石手上，我比較放心。」蔣手上最大的王牌，就是《中華民國憲法》。它是台灣的安全閥也是保護傘，毛澤東奪之不可得，只好退而言此了。

我來到考試院，發現從考選到訓練，憲法都受到輕視，令人不敢置信。憲法如同空氣，似乎只有窒息時，才感覺它的重要，屆時悔之晚矣。我再度想到王陽明的詩句：「拋卻自家無盡藏，沿門托缽效貧兒」，今天的台灣，已經如此不堪，假如沒有《中華民國憲法》，政府的體制不保，公務人員首當其衝，人民也無所依託，領導者更要流亡海外，成為罪人，這是悲劇？還是鬧劇？

我建議保訓會，將「憲法精神與政府組織」這門課，改為「中華民國憲法精神」、「中華民國政府組織」兩門課，各3小時。否則，以現有的教學時數必然掛一漏萬，在此舉一個例證。

從民國80年到94年7次修憲，其中6次由李登輝主導，1次由陳水扁主導。現行憲法增修條文第5條第5項：「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。」這項規定從第2次到第7次修憲一直都存在。我請教兩位憲法學者，一位說被李登輝刪除，另一位說被陳水扁刪除，其實迄今未刪。

由此可知，這麼重要的規定，印在六法全書和所有憲法的版本上，連專家都印象模糊，相關的研究猶待努力，教學的時數更嫌不足；政府組織的部分亦然，五權的理論與實際就是無法省略的主題。凡此皆為公務人員的必修課，受訓的時候不加強，什麼時候加強呢？

《司法院大法官審理案件法》第5條第1項規定：「有左列情形之一者，得聲請解釋憲法：一、中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者。」換言之，公務人員依法有權申請釋憲，前提是必須知憲；公務機關每天強調依法行政，當然必須熟悉根本大法。考選端既然無意改革，我們只有寄望於訓練端了。 （作者為考試委員）

(中國時報)