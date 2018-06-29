2018年06月29日 04:11 中國時報 林騰鷂

教育部長虛懸至今已經1個月了，教育部繼在台大卡管後，日前又在高醫大走鐘。由於高醫大董事會有3名董事資格不合，教育部撤銷了他們的資格，以致遴選的新校長鐘育志無法在7月上任。高醫大董事會乃在5月底以臨時動議提案非法遴選代理校長。令人駭異的是，教育部對此非法遴選，竟由代理部長姚立德回覆高醫大董事會「已悉」，而非「核准」，此乃被高醫大校友會及立委痛批是垃圾公文，創下了民國教育史的大笑話！

這1個月來，教育亂象層出不窮。如教育部最近發布的統計顯示，15年前的大學生約有3萬5千多名申請延畢，但到今年，延畢生幾近5萬名，較15年來成長快4成，其中有75%延畢生是「應畢業學分沒修滿」、15%是「未達學校要求的畢業門檻」。這種使學生從「學非所用」、「學無所用」到「不學無用」的教育亂象，無部長的教育部噤若寒蟬，毫無對策反應。

又教育部高官及公校教師退休後，紛紛去當私校門神或卡住青年博士教學機會的教育亂象，也未見教育部積極禁絕。尤其荒謬的是，中部地區最近有一個沒什麼學術著作的卸任校長，利用關係擔任了親戚把持的私校講座教授，又去擔任教育部接管的私校董事長，再去爭任另一私校董事長，一人包攬3個教育職位的行為令學界驚駭不已，但卻未見教育部有非議或制止行動。

憲法規定國民受教育機會的平等，應是包括無經濟生活憂慮之受教育平等，但民進黨執政後，並未取消身分取向、耗費百億，且無法律依據的現職軍公教人員子女教育補助。至於經濟弱勢、忙於生計的農工攤販子女因未獲得教育補助，不得不向銀行申請加計利息的助學貸款，而教育部每年也編列約40億元補貼學貸利息給銀行。這種官、學、銀行剝削鎖鏈，教育部也束手無策。

另「教師待遇條例」之制定施行，本是仿照德國威瑪憲法及聯邦基本法中，私校教師待遇不得低於公校教師，否則不准設立之規定，但因教育部有意護航，只低度規範私校教師比照公校教師待遇，而放任家族世襲把持的私校，非法剝奪教師原可比照公校教師領取的年終獎金，及學術研究費。這種輕賤私校教師尊嚴的亂象，教育部至今也未治理過。

更值得重視的是，教育部首次發布2015年我國高教與OECD國家的比較，在25到34歲的人口中，我國接受高教比率者高達72%，高於南韓的69%、日本的59.6%、美國的46.5%，及德國的30%，但我國那年的每人GDP卻遠不及韓、日、美，更不及德國的一半。這種過度教育造成敗國的亂象，無部長的教育部，能治理嗎？ （作者為律師）

(中國時報)